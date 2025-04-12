«مصدر» توقّع اتفاقيتين لمشروعين جديدين للطاقة الشمسية في إندونيسيا

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)؛ الشركة الإماراتية الرائدة في الطاقة النظيفة، وشركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية «بي تي بي إل إن» (بيرسيرو)، توقيع اتفاقيتين لتطوير محطات طاقة شمسية عائمة في إندونيسيا، التي تعدّ أكبر أسواق الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، وذلك على هامش زيارة دولة قام بها برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا إلى دولة الإمارات.

شملت الاتفاقيتان توقيع مذكرة تفاهم لتطوير محطة طاقة شمسية عائمة عند سد «جاتيجيدي» في مقاطعة جاوة الغربية، وذلك بعد نجاح «مصدر» في تقديم أدنى سعر تكلفة ضمن برنامج المناقصات لمشروع «هياجونيسيا 2023» ومن المقرر بدء عمليات تطوير المحطة خلال العام الجاري، على أن يستكمل المشروع في 2027. كما وقعتا «اتفاقية مبادئ» لبحث إمكانية توسعة محطة شيراتا للطاقة الشمسية العائمة البالغة قدرتها 145 ميجاواط، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في شهر نوفمبر من عام 2023.

وقع الاتفاقيتين كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، والدكتور دارماوان براسودجو، الرئيس التنفيذي لشركة «بي تي بي إل إن» (بيرسيرو). وتأتي الاتفاقيتان في إطا علاقات التعاون بين الإمارات وإندونيسيا، للإسهام في دعم تحقيق هدف إندونيسيا بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

وقال محمد جميل الرمحي: «سوف يشكل تطوير مشروع محطة «جاتيجيدي» والمرحلة الثانية من محطة شيراتا الرائدة عالمياً، إضافة مهمة إلى شراكتنا مع «بي إل إن» والمشاريع التي نقوم بتطويرها، فضلاً عن الإسهام في تعزيز خبراتنا في مجال مشاريع الطاقة الشمسية العائمة. وتعكس الاتفاقيتان التزامنا المتواصل بدعم أهداف إندونيسيا الطموحة في قطاع الطاقة المتجددة».