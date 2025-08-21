صندوق خليفة لتطوير المشاريع يدعم مشاركة 10 شركات إماراتية في «غرينز أفريقيا»

أعلن «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» دعمه لـ10 شركات إماراتية صغيرة ومتوسطة للمشاركة في فعاليات معرض «غرينز أفريقيا 2025»، الذي يقام من 21 إلى 23 أغسطس الجاري في العاصمة الكينية نيروبي، والذي يعد إحدى أبرز المنصات الدولية المعنية بقطاع الزراعة والأمن الغذائي في القارة الأفريقية.

وتعمل الشركات المدعومة من صندوق خليفة في قطاعات التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي والزراعة المستدامة، وتأتي المشاركة في إطار جهود الصندوق لتعزيز آفاق نمو وتوسع ريادة الأعمال الوطنية، والإسهام في دفع عجلة التنمية ضمن القطاعات ذات الأولوية.

وتتيح الخطوة للصندوق فرصة لعرض مبادراته الاستراتيجية لدعم الابتكار وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بالقدرة التنافسية الدولية للشركات الإماراتية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وتطوير الصناعة وسلاسل الإمداد وتنمية الصادرات.

ويمثل «غرينز أفريقيا 2025» بوابة نحو أسواق واعدة في أفريقيا، إذ يتوقع أن تصل قيمتها إلى تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2030.

ويقام المعرض هذا العام بالتزامن مع «أجروفود-بلاستباك» بمشاركة عارضين من 16 دولة، ما يعزز أهمية المعرض في توطيد التعاون الدولي في مواجهة التحديات الغذائية ورسم ملامح مستقبل القطاع الزراعي.

منظومة مستدامة

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: إن «المشاركة في هذا المعرض تعكس التزام الصندوق بدعم أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال الإماراتيين وتعزيز تنافسيتهم عالمياً، كما تتوافق مع رؤيته الرامية لإرساء دعائم منظومة أعمال مستدامة تدعم النمو طويل الأمد، وتسهم في تنويع روافد الاقتصاد الوطني».

وخلال الحدث، تعرض الشركات الإماراتية المدعومة من صندوق خليفة أحدث الحلول المبتكرة التي تشمل مجالات عدة مثل التقنيات الزراعية الذكية لتطوير الإنتاجية، ومشاريع القيمة المضافة في تصنيع الأغذية، وحلول الزراعة المستدامة التي تراعي التحديات المناخية.

وتضم قائمة الشركات على سبيل المثال، «إيستغيت» العاملة لمعدات المخابز و«آي باك» المتخصصة في إنتاج عبوات الكرتون المعقم عالية الجودة؛ ومطبعة «برنتنج توك»، التي تقدم حلول تغليف مطبوعة بدقة للمقاهي وشركات الأغذية؛ و«آي بلاست إندستريز»، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع المنصات البلاستيكية وحلول التغليف المبتكرة و«سميرة معتوق»، العلامة التجارية المتفردة في سوق القهوة الفاخرة في الإمارات.

وتضم الشركات أيضاً كلاً من «أوريون» المتخصصة بتقديم منتجات تغليف متطورة من الرقائق والبطانات والأكمام، والأكياس المصممة لقطاع الأغذية والمشروبات؛ و«ببيولار ببكورن».

تكامل القطاعين

تمثل مشاركة صندوق خليفة في «غرينز أفريقيا 2025» فرصة لتسهيل دخول الشركات الإماراتية إلى الأسواق الأفريقية، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

كما تسلط المشاركة الضوء على نجاح برنامج «تمكين الصادرات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، الذي أطلقه الصندوق في عام 2025 بهدف دعم هذه المشاريع وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال توفير الأدوات والمساندة اللازمة.

ويركز البرنامج على تعزيز التنافسية العالمية للمشروعات المحلية، وتمكينها من الاستفادة من فرص التصدير، عبر تقديم خدمات استشارية، وأدوات لبناء القدرات، بالإضافة إلى إتاحة فرص الوصول إلى المنصات التجارية العالمية.