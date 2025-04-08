12 توصية حول المدن المستدامة والتحول الرقمي ووظائف ومشاريع المستقبل

أوصى المشاركون في الدورة الـ 10 لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في الفترة من 13 إلى 16 يناير الماضي، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية، وموانئ دبي العالمية «دي بي ورلد».

ومعهد إدارة المشاريع «PMI»، بـ 12 توصية مهمة تتعلق بالمحاور الـ 4 للمنتدى: المدن المستدامة، التحول الرقمي، وظائف المستقبل، وإدارة المشاريع المستقبلية، ومساقاتها الـ 19 الرئيسية والفرعية.

وتضمنت توصيات المنتدى أبرزها: «تعزيز التصاميم الحضرية الشاملة فيما يتعلق بالمدن المستقبلية، تعزيز التصاميم الحضرية الشاملة، دمج حلول التنقل الذكي وأنظمة الطاقة المتجددة لتحقيق التوازن بين الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتنفيذ مبادرات حضرية مستدامة ومدعومة بسياسات تفرض الممارسات الصديقة للبيئة.

بالإضافة إلى دمج مبادئ الاستدامة والابتكار في تخطيط المشاريع وتنفيذها، لتتوافق والأهداف التجارية مع التصاميم الصديقة للبيئة والتقنيات الخضراء ومبادئ الاقتصاد الدائري».

التحول الرقمي

وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمي، أوصى المشاركون، بأهمية اعتماد الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة والتحليلات المتقدمة لتحسين العمليات واتخاذ قرارات أفضل وتعزيز الذكاء في المشاريع، وتطبيق تقنيات التوأم الرقمي وسلاسل الكتل «البلوك تشين»، لتعزيز الشفافية وتحسين الكفاءة والأمان أثناء تنفيذ المشاريع، وكذلك الاستفادة من العمليات الروبوتية «RPA»، لأتمتة المهام المتكررة.

كما أوصى المشاركون فيما يخص محور «وظائف المستقبل»، بضرورة تأهيل الفرق من خلال التدريب المتقدم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات الواقع المعزز الافتراضي، «VR- AR»، واتخاذ القرارات المستندة إلى بيانات للاستعداد للصناعات المستقبلية.

واستحداث أدوار جديدة مثل متخصصي حوكمة الذكاء الاصطناعي وقادة التحول الرقمي لدعم تبني التقنيات الناشئة، ومواءمة تطوير القوى العاملة مع اقتصاد المشاريع، وضمان أن تسهم المشاريع في الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وحول محور «إدارة المشاريع المستقبلية»، أوصى المشاركون، بأهمية تبني ممارسات إدارة المشاريع التي تركز على القيمة، مع التركيز على تحقيق النتائج التي تلبي احتياجات المعنيين ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية، وتطوير أُطر عمل ذكية ومؤتمتة لإدارة المشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين سير العمل، مع ضمان الشفافية والمساءلة، ومواءمة المشاريع مع الاقتصاد الدائري وأهداف التنمية المستدامة العالمية، ودمج مبادئ الاستدامة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع.

وأكدت موزة المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، رئيس اللجنة المنظّمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، أن توصيات الدورة الـ 10 للمنتدى ركزت على الاستدامة والتحول الرقمي ووظائف المستقبل والإدارة لمستقبلية للمشاريع، من خلال 19 مساقاً تبادل خلالها أصحاب الخبرات والكفاءات أفضل الحلول والمبادرات العالمية في إدارة المشاريع، وصاغوا عبرها توصيات هامة لتساهم في اتّخاذ إجراءات واعية وملتزمة لتسريع الرخاء الاقتصادي والبيئي عالمياً.