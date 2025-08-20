شجرة الحور «معقل الأمل» في مستقبل الطاقة

كشفت دراسة جديدة قادها باحثون من جامعة ميسوري، عن قدرة أشجار الحور على تعديل كيمياء الخشب لديها بشكل طبيعي استجابةً للبيئة المحيطة، وهو اكتشاف قد يمهّد الطريق لإنتاج وقود حيوي ومنتجات مستدامة أكثر كفاءة.

إن المفتاح هو مادة «اللجنين»، وهي مركب طبيعي وفير في معظم النباتات، يوفّر لها التماسك والقدرة على نقل المياه والحماية من تغيرات المناخ.

ويقول الباحث خاييمي باروس-ريوس، إن فهم آليات تكوين اللجنين قد يساعد على تحسين تحويله إلى مواد حيوية عالية القيمة وتعزيز تنافسية مصافي الوقود الحيوي الأمريكية.

وركزت الدراسة على 430 عينة من شجرة «الحور الأسود الغربي» التي تنمو من كاليفورنيا حتى كولومبيا البريطانية.