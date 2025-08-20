«مصدر» وائتلاف شركات يستكملان الإغلاق المالي لمشروع للطاقة الشمسية بالسعودية

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وائتلاف يضم شركتي «جي دي باور» و«كوريا للطاقة الكهربائية»، عن الإغلاق المالي لمشروع محطة «الصداوي» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاواط، وهو مشروع بارز ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وتقوده وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.

وشارك في صفقة تمويل المشروع ثمانية بنوك إقليمية ودولية، حيث سيغطي التمويل جزءاً كبيراً من التكلفة الإجمالية للمشروع التي تقدر بنحو 1.1 مليار دولار.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يعبر هذا المشروع الرائد عن التزام "مصدر" بدعم أهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة في قطاع الطاقة النظيفة، كما أنه يشكل إضافة مهمة إلى المجموعة المتنامية من مشروعاتنا في المملكة.

ويمثل استكمال صفقة تمويل المحطة خطوة مهمة في مسيرة المملكة لتعزيز انتشار تقنيات الطاقة النظيفة، حيث ستكون المحطة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم.

ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل والتعاون، مع شركائنا، للوصول بالمشروع إلى مرحلة التشغيل الكامل، والإسهام الفاعل في رسم ملامح مستقبل الطاقة النظيفة في المملكة».

ويشكل مشروع محطة «الصداوي» المستقل لإنتاج الطاقة خطوة مهمة في مسيرة المملكة نحو تحقيق أحد مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، والمتمثل في توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

ومن المقرر أن تكون هذه المحطة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم.

ويقع المشروع بالمنطقة الشرقية، ويتم تطويره وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل، من خلال اتفاقية لشراء الطاقة مدتها 25 عاماً، وقعت مع الشركة السعودية لشراء الطاقة في أواخر العام الماضي.

ومن المتوقع أن تولد المحطة الكهرباء بطاقتها الكاملة مطلع 2027.

وتشمل قائمة البنوك المشاركة في تمويل محطة «الصداوي» كلاً من بنك ستاندرد تشارترد، و«كيه أي اكس آي أم»، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك بي إن بي باريباس، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الصين، وبنك إتش إس بي سي، وسوسايتيه جنرال.