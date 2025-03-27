«كهرباء دبي» وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حسين باقيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات، والمعارف والخبرات مع المؤسسات الإندونيسية لدفع عجلة التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، استعرض سعيد الطاير أبرز مبادرات ومشاريع الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، وإنجازاتها في الحد من الانبعاثات الكربونية وغازات الدفيئة، ودورها في تحقيق الحياد الكربوني. وأكد أهمية التعاون بين الإمارات وإندونيسيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة، الذي يمثل أولوية استراتيجية لكلا البلدين.

ريادة

وأشار سعيد الطاير إلى ريادة الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، قائلاً: إن تبني نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه أسهم في جذب استثمارات عالمية كبرى، وتحقيق أدنى الأسعار لمشاريع الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

كما شدد على التزام الهيئة بتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لافتاً إلى أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه الهيئة، ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، يمثل حجر الزاوية في جهودها لدعم تحول دبي نحو اقتصاد مستدام. وأكد معالي الطاير أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نطاق الحلول المبتكرة في مجالات الهيدروجين الأخضر، والشبكات الذكية، والاقتصاد الدائري.

تعاون

من جانبه، أشاد السفير حسين باقيس بالمشاريع الرائدة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، وأعرب عن اهتمام إندونيسيا باستكشاف فرص التعاون لتوفير مياه نظيفة بتكلفة معقولة للمجتمعات الإندونيسية، مشيراً إلى أن الحصول على مياه نظيفة لا يزال يمثل تحدياً مُلحاً في أجزاء كثيرة من إندونيسيا، لا سيما في المناطق الجافة والنائية. وأعرب عن أمله في أن تشكل الخبرات الواسعة التي تمتلكها الهيئة في تحلية المياه والإدارة المستدامة للمياه نموذجاً يحتذى لمبادرات مماثلة في إندونيسيا.