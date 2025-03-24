الإمارات تشارك العالم الاحتفال بساعة الأرض 2025

شاركت دولة الإمارات العالم الاحتفال بساعة الأرض 2025، حيث قامت العديد من المؤسسات والهيئات بإطفاء الإضاءات لمدة ساعة بهدف خفض البصمة الكربونية.

وشاركت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في احتفال العالم السنوي بـ«ساعة الأرض»، من خلال إطفاء كافة مصابيح الإضاءة في مبنى القيادة العامة، لمدة ساعة، من الثامنة إلى التاسعة مساء أمس.

والتزاماً باستراتيجية وزارة الداخلية، تدعم شرطة رأس الخيمة دائماً وتحفز التطبيقات الخضراء من خلال المشاركة في «ساعة الأرض»، والمساهمة في تقليل استهلاك الكهرباء، وبالتالي المساهمة في مواجهة التحديات البيئية التي يواجهها كوكبنا، إذ إن إطفاء جميع الأنوار والأجهزة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، هو تشجيع على نشر ثقافة تعزيز المبادرات الخلاقة التي تساهم في الحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة.

على صعيد متصل، نجحت مجموعة إينوك في ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تطبيق إجراءات شاملة لإدارة الطاقة والموارد عبر جميع عملياتها لتوفر 395 مليون درهم من إجمالي الطاقة بين أعوام 2014 و2024، ما منع انبعاث 703,840 طناً مترياً من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وذكرت «إينوك» في بيان أنه في إطار التزامها طويل الأمد بالمسؤولية البيئية، انضمت إلى ملايين الأشخاص حول العالم للاحتفال بساعة الأرض 2025، من خلال إطفاء الأضواء غير الضرورية في مقرها الرئيسي ومرافقها التشغيلية ومحطات الخدمة، أول من أمس، من الساعة 8:30 مساءً إلى 9:30 مساءً.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: إن ساعة الأرض تذكير قوي بأهمية العمل الجماعي ودوره في الحفاظ على بيئتنا، وتؤكد «إينوك» من خلالها التزامها بتعزيز مبادرات التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

كما احتفلت هيئة الفجيرة للبيئة بساعة الأرض بالتعاون مع بلديتي الفجيرة ودبا الفجيرة، وذلك بإطفاء إضاءات 13 شارعاً رئيسياً في الإمارة لمدة ساعة بهدف خفض البصمة الكربونية.

وأطلقت الهيئة حملة موسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي لاقت رواجاً كبيراً دعت خلالها جميع فئات المجتمع إلى المشاركة في فعالية ساعة الأرض من مواقعهم، وشاركت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة والفنادق في الفجيرة بهذه المناسبة.

على صعيد متصل نظمت الهيئة بالتعاون مع جمعية سواعد الإمارات التطوعية، وبمشاركة الجمهور فعالية على كورنيش الفجيرة شهدت إضاءة الشموع بالرقم «60 +» الذي يرمز إلى إطفاء الإضاءات والأجهزة غير الضرورية لمدة ساعة أو أكثر حفاظاً على كوكب الأرض.