«إمستيل» الأولى بالمنطقة في الحصول على اعتماد عالمي للحديد المستدام

أعلنت مجموعة «إمستيل»، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، أمس، أن شركة حديد الإمارات التابعة لها أصبحت رسمياً أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على شهادة «الفولاذ المسؤول» (ResponsibleSteel™) لمصانع إنتاج الحديد المعتمدة التابعة لها، في خطوة مهمة نحو تعزيز ممارسات إنتاج الحديد المستدام وفق أعلى معايير الشفافية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وبما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية.

وتم منح الشهادة عقب عملية تدقيق شاملة أجرتها هيئة اعتماد «كيرز»، الجهة الدولية المرموقة المتخصصة في مجال التقييم والاعتماد.

وقد خضعت حديد الإمارات التابعة لمجموعة إمستيل، لتقييم دقيق استناداً إلى مجموعة متكاملة من معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما يعكس التزامها بأعلى مستويات السلوك المسؤول والممارسات البيئية المتقدمة.

ويؤكد هذا الإنجاز مكانة إمستيل الرائدة في القطاع، ويعزز من دورها محركاً للتطور الإيجابي في صناعة الحديد العالمية.

وتأتي الشهادة بعد تقدير رفيع حصدته الشركة أخيراً، حيث منحت لقب «رائد استدامة الصلب لعام 2025» من قبل الرابطة العالمية للصلب، لتصبح بذلك الجهة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصد هذا التكريم المرموق لعامين متتاليين.