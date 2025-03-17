سلطان الجابر: حان الوقت لجعل الطاقة عظيمة من جديد

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الرئيس التنفيذي لشركة «إكس آر جي»، أنه قد حان الوقت لجعل الطاقة عظيمة من جديد، مشدداً على ضرورة أن يكون العالم أكثر واقعية وأقل أيديولوجية بشأن مستقبل النفط والغاز، ومضيفاً أنه «لطالما كانت الطاقة العمود الفقري لاقتصادنا العالمي. مهما نظرنا إليها، ستظل الطاقة ضرورية لكل ما نقوم به». جاء ذلك في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز على هامش أسبوع سيرا، مؤتمر الطاقة الضخم الذي عقد مؤخراً في تكساس.

وأشار سلطان الجابر إلى أن سبب قبوله خوض غمار تجربة قيادة محادثات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «كوب 28»، أن الإمارات تطوعت للمشاركة لأنه بعد أكثر من ربع قرن، لم تُحرز المحادثات تقدماً يُذكر. وقال: «شركات النفط والغاز، التي سيكون سلوكها أساسياً في الحد من انبعاثات الكربون في العالم، لم تكن حاضرة على الطاولة».

وأضاف: «كان مؤتمر الأطراف بحاجة إلى تصحيح مساره لأن الناس كانوا غير واقعيين. بالإضافة إلى ذلك، لم يحدث أي تقدم حقيقي. كان كل شيء يدور في حلقة مفرغة». وأوضح أنه بدلاً من ذلك، أراد استخدام علاقاته في صناعة النفط لجعل «قطاع الطاقة جزءاً من الحل».

والآن، وبعد انتهاء عامه كرئيس لمؤتمر الأطراف، يحرص سلطان الجابر على أن يتعرف عليه العالم بشكل أفضل.

وأشار التقرير الذي تضمن تصريحات سلطان الجابر إلى أنه فخور بانتمائه إلى الطبقة المتوسطة، حيث أن والده كان يعمل في مجال العقارات والتجارة وكان عضواً في برلمان الإمارات، بينما كانت والدته تُدرّس اللغة العربية ثم مديرة جامعية. وهو الأكبر بين خمسة أشخاص من ذوي الإنجازات العالية؛ فشقيقاه سفيران لدولة الإمارات لدى روسيا وبلغاريا، وإحدى شقيقاته طبيبة تُدير مركز السكري في إمبريال كوليدج في أبوظبي، والأخرى تعمل في شركة توازن، التي تُساعد في إدارة قطاع الدفاع في دولة الإمارات. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة، حيث التحق بدورة تدريبية عن بُعد في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقال مالكولم مور الذي حصل على التصريحات من الدكتور سلطان الجابر: «أنه كتب رسالة الدكتوراه الخاصة به عن كيفية جذب الإمارات للاستثمار الأجنبي، ويقول إنها لا تزال صامدة». وأشار إلى أنه سأله إن كان يُمكنه تخيّل ذلك في ذلك الوقت، كيف ستُقلب الأمور بسرعة، حيث تتحاور المملكة المتحدة الآن مع الإمارات بشغف للاستثمار. وأكد أن الإمارات منفتحة دائماً على العلاقات وبناء الجسور. وهذا ما ساعد الإمارات، إنه فن الشراكة، كما يقول. «نحن مجتمع منفتح للغاية».

وأشار التقرير إلى أن الدكتور سلطان الجابر عمل لمدة تسع سنوات كرئيس تنفيذي مؤسس لشركة مصدر، التي كانت في الأصل جهداً من مبادلة لإعادة تدوير بعض ثروة النفط في الإمارات إلى طاقة متجددة، وهي اليوم واحدة من أكبر الشركات في العالم في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وقبل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، نقلت مبادلة ما يقرب من ربع مصدر إلى أدنوك، ما منح شركة النفط، مزيداً من التعرض للطاقة المتجددة من نظيراتها الأوروبية شل وبي بي.

وأوضح التقرير أن شغفه بتعدد المهام دفعه إلى البدء في السفر حول العالم في السنوات التي سبقت مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) «للحصول على فهم مُعمّق» لتغير المناخ.

يقول: «كان عليّ أن أفعل ذلك. كنت أعلم أنه إذا تمكنا من استضافة العالم، وتحقيق بعض التقدم، وإدخال الواقعية في هذه العملية برمتها، فسيُذكر ذلك دائماً».

وبعد جولة مفاوضات مؤتمر الأطراف في باكو، وعند سؤاله إن كان يشعر بأن العملية قد فقدت زخمها، أكد أن الاتفاق الذي تمخض عنه مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لا يزال أداةً مفيدة، ويصف الدكتور سلطان الجابر نفسه الآن بأنه «واقعي مناخياً ... أرى أن الطاقة ضرورية وعامل تمكين لازدهارنا ونمونا الاقتصادي».

وتابع: «إن مشكلة الاحتباس الحراري ستُحل، ليس بتقييد استخدام الطاقة، بل بالسياسات والتكنولوجيا وإدارة السلوك». وأضاف: «لا يمكننا أن نعلق كل شيء على المناخ، علينا أن نفكر في التنمية العالمية أولاً وقبل كل شيء».