كشف أسرار أعمق نقطة على الأرض

كشف فريق من العلماء الصينيين أسراراً عن الحياة الغامضة في خندق ماريانا، أعمق نقطة على الأرض، في دراسة نشرت نتائجها في مجلة «سيل».

وأظهرت ثلاث أوراق بحثية نشرت يوم الجمعة الماضي، استراتيجيات تكيف جديدة وإمكانات الموارد للكائنات الحية الدقيقة والقشريات وأنواع الأسماك في البيئة القاسية، وذلك باستخدام العينات التي جمعتها الغواصة الصينية المأهولة في أعماق البحار «فندوتشه» (سترايفر).

ويقع خندق ماريانا على عمق 11 ألف متر تقريباً، وهو عبارة عن هاوية مظلمة دائمة البرودة يبلغ ضغطها 1100 ضغط جوي، وكان يُعتقد سابقاً أنه «منطقة خالية من الحياة». وفي 10 نوفمبر 2020، وصلت «فندوتشه» إلى الخندق وكشفت عن نظام إيكولوجي غني. وحدد الباحثون في الخندق أكثر من 7500 جينوم تمثيلي لكائنات دقيقة بدائية النواة على مستوى الأنواع.