«جي بي أس» على سطح القمر

أثمرت تجربة لـ«ناسا» والوكالة الفضائية الإيطالية الخاصة بتحديد المواقع على القمر باستخدام نظامي الملاحة الفضائية المدارية «غاليلو جي بي أس»: (GPS وGalileo)، نجاحات نوعية تعد تاريخية، إذ ستشكل مرحلة ونقلة مهمة في الميدان.

وحسب «روسيا اليوم»، تضمنت أجهزة مسبار «Blue Ghost»، الأمريكي، المستخدم في السياق، والذي هبط الأسبوع الماضي على سطح القمر، جهاز LuGRE، بصفته مستقبلاً للإشارات الواردة من منظومة الملاحة الفضائية التي تشمل كلاً من GPS الأمريكي وGalileo الأوروبي وGlonass الروسي وBeiDou الصيني

. وقال كيفن كوغينز مدير برنامج الاتصالات والملاحة الفضائية في «ناسا»: «أظهر LuGRE أننا نستطيع بنجاح استقبال وتتبع إشارات GNSS على القمر. ويعتبر ذلك اكتشافاً مهماً جداً بالنسبة للملاحة القمرية، ونأمل استخدام هذه الإمكانية للمهام المستقبلية».