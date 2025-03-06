مهمة لتنظيف الفضاء من «الصواريخ الميتة»

أطلقت شركة يابانية مهمة لتنظيف الفضاء من التراكم المستمر للحطام المداري، مثل الصواريخ المستهلكة والأقمار الاصطناعية المعطلة، والتي يطلق عليها «الصواريخ الميتة». ويشكل هذا الحطام خطراً كبيراً على البعثات الفضائية النشطة.

وأطلقت Astroscale، وهي شركة تركز على إزالة الحطام الفضائي، مهمة ADRAS-J لاختبار تقنيتها من خلال الاقتراب من مرحلة صاروخية مهملة.

وهذه أول محاولة من نوعها لمركبة فضائية للاقتراب من الحطام الفضائي في مدار أرضي منخفض، وفق «إنترستينغ إنجينيرينغ». وابتكرت الشركة مركبة فضائية مصممة لالتقاط الحطام الفضائي، ثم توجيهه مرة أخرى إلى الأرض، إما لتحطمه في المحيط، أو احتراقه في الغلاف الجوي، حسب ما ذكرت مواقع ووكالات إخبارية.