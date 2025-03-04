مجلس الإمارات للأبنية الخضراء يوقع مذكرة تفاهم مع «إكسبو دبي» لتسريع الاستدامة

وقع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء مذكرة تفاهم مع مدينة إكسبو دبي بهدف تعزيز التعاون في مبادرات الاستدامة في قطاع البناء والتشييد، وأهمية إزالة الكربون من عملية البناء مع الحفاظ على النمو الاقتصادي.

وتؤكد مذكرة التفاهم التي وقعها خالد بشناق، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، وأحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي، خلال منتدى مستقبل المدن 2025 الذي عقد مؤخراً في مدينة إكسبو دبي، على التزام دولة الإمارات بتحقيق الهدف الطموح المتمثل في الحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ومدينة إكسبو دبي للمساعدة على الحد من الانبعاثات الكربونية، وخاصة الكربون المتجسد، أثناء عملية تشييد المباني داخل دولة الإمارات. ويهدف التعاون أيضاً إلى تعزيز فهم وتوعية الجهات المعنية، ودراسة الإمكانات التحويلية للمواد الخالية من الكربون، ومشاركة الرؤى القيمة حول التطورات الحديثة والتحديات الملحة والحلول المبتكرة التي تشكل البناء الخالي من الكربون.

وقال خالد بشناق: «يشكل إبرام الشراكات واتفاقيات التعاون الاستراتيجية عاملاً أساسياً لتحقيق هدفنا الطموح المتمثل في الحد من الانبعاثات الكربونية والوصول إلى الحياد المناخي. ونحن في مجلس الإمارات للأبنية الخضراء على قناعة تامة بقوة الدعم وتضافر الجهود لتحويل العالم في مهمتنا لتوفير بيئة مبنية مرنة ومستدامة.

ويعد نموذج مدينة إكسبو دبي للحياة الحضرية المستدامة والدور المحوري الذي تلعبه في خطة دبي الحضرية 2040، يجعلها الشريك المثالي للتوافق مع رسالتنا المشتركة المتمثلة في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البناء المزدهر في دولة الإمارات. ونتطلع سوياً إلى وضع مخطط لكيفية تصميم المدن لإتاحة مستقبل مرن ومستدام للجميع».

ويعد منتدى مستقبل المدن 2025 الذي عُقد في مدينة إكسبو دبي، اجتماعاً سنوياً لقادة المدن وأصحاب الرؤى الحضرية، ويوفر فرصة فريدة لبناء شراكات جديدة مع قيادة المدينة وصناع القرار في القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وخارجها. وتناول المنتدى حلولاً عملية للتنمية الحضرية المستدامة.