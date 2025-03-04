الشارقة تطلق أول أسطول حافلات كهربائية لتعزيز التنقل الأخضر

أطلقت الشارقة أول أسطول حافلات كهربائية لتعزيز التنقل الأخضر في الإمارة، وذلك بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة وشركة كينج لونج.

وقال عبدالعزيز الجروان مدير هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة لشؤون المواصلات: «تماشياً مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لخفض انبعاثات الكربون بتبنّي الطاقة النظيفة والتنقّل الأخضر، أبرمت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات الرائدة في تصنيع المركبات الكهربائية»، وبين «تشغل شركة كينج لونج 10 حافلات كهربائية عبر شوارع وطرق الشارقة، ومن المزمع تسلم دفعة ثانية من 10 حافلات إضافية في النصف الثاني من العام الجاري».

ويجسّد إطلاق الأسطول الجديد من الحافلات الكهربائية التزام الشارقة مبادرة الحياد المناخي 2050 ودورها النشط في دعم استراتيجية الإمارات لتحقيق صافي صفر بحلول سنة 2050.

وقال مالك محمد طارق، نائب رئيس الوكالات في قسم السيارات في مجموعة الغرير قسم النقل: «يشكّل تزويد هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة حافلات كينج لونج الكهربائية خطوة أساسية في تعزيز الاستدامة عبر حلول التنقّل المبتكرة».