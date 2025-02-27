«مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة» يجمع ابتكارات شركات متخصصة في القطاع

افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدورة الثانية من معرض «مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة»، الذي ينظمه مركز الاستدامة والابتكار التابع للهيئة في إطار فعاليات شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2025».

وتعرف معالي الطاير على أحدث ابتكارات وحلول كبرى الشركات المحلية والعالمية التي تسهم في صنع المستقبل المستدام ومنها «هواوي»، «سيمنس إنرجي»، شركة «عنان» الإماراتية، «لونجي سولار»، «ينكو سولار»، «ترينا سولار»، «إيه بي بي»، «صنجرو»، «جي إي»، «كانادين سولار»، و«آنهوي هوصن إنرجي».

وتركزت الابتكارات على مجالات الهيدروجين الأخضر، التأثير المستدام، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حلول الطاقة الشمسية، تقنيات تخزين الطاقة، ومختلف المجالات التي تؤدي دوراً جوهرياً في مواجهة التغير المناخي.

واطلع أيضاً على ابتكارات الفائزين في الدورة الثانية من مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة» التي أطلقها مركز الاستدامة والابتكار واستقطبت ما يزيد على 160 مرشحاً من 25 جنسية من 20 جامعة حول العالم.

وأثنى معالي الطاير على التقنيات المبتكرة الفائزة والتي من شأنها المساهمة في الارتقاء بكفاءة مصادر الطاقة النظيفة وخفض تكلفتها.

وأشار معاليه إلى أن مركز الاستدامة والابتكار بات منصة عالمية لتوطيد أواصر التعاون في مجال استدامة الطاقة والعمل المناخي، وتعزيز الاستثمارات.

من جهته، أكد المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، أن الفعاليات المكثفة التي ينظمها المركز تسهم في تحفيز الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسريع عجلة انتقال الطاقة.