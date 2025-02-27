193 مشاركاً من 7 دول في «هاكاثون الطاقة النظيفة»

نظم مركز الاستدامة والابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثالثة من مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة»، بمشاركة 193 متسابقاً من 7 دول، في إطار مشاركة الهيئة في فعاليات «الإمارات تبتكر 2025».

وجمعت المسابقة العقول المبدعة من مختلف الفئات، بما في ذلك الشركات، والمبتكرون، وطلاب الجامعات، والخبراء المتخصصون في مجالات الابتكارات المستدامة من جميع أنحاء العالم.

وركزت هذه الدورة على الحلول المبتكرة لمواجهة التغير المناخي وشح المياه حول العالم وتعزيز الاستدامة البيئية. وتمحورت المشاريع المشاركة على تحلية المياه وإزالة الكربون والرقمنة وزيادة كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية ودمج التقنيات الرقمية في الأنظمة المستدامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يسهم مركز الاستدامة والابتكار في تعزيز جهودنا لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وبات المركز منصة عالمية تجمع المبتكرين والمستثمرين والخبراء من جميع أنحاء العالم لتطوير المشاريع والبرامج الهادفة إلى تعزيز مصادر الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة، وخفض البصمة الكربونية، والاطلاع على أحدث ابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة».

وأشار المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الفائزين في مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة» يحظون بفرصة التواصل مع مستثمرين رائدين وباحثين محليين وعالميين وعمالقة القطاع. إضافة إلى ذلك، يعرض المركز المشاريع الفائزة في معرض «مبتكرو الطاقة النظيفة» وسلسلة برنامج «التواصل من أجل الطاقة النظيفة» اللذين ينظمهما المركز.

وفاز في الدورة الثالثة من مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة» فريق «هويك سولار إنرجي» من جمهورية ألمانيا الاتحادية عن تقنية جديدة للطاقة الشمسية المركّزة؛ وفريق «إيكونانو ووتر تريتمنت» من دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقنية لتنقية المياه تجمع الطاقة الشمسية وجسيمات نانوية من أكسيد الزنك المشبع بالمعدن؛ وفريق «هايدروويند إنرجي» من دولة الإمارات عن حلول لدعم لكهرباء النظيفة وتخزين الطاقة على نطاق الشبكة وتحلية المياه؛ وفريق «إيكوبيت» من دولة الإمارات عن حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الطاقة والمياه؛ وفريق منصة «دو جود بيبل» من مملكة إسبانيا المتخصصة في تمكين الأفراد لتحويل الاستدامة إلى واقع ملموس.

وشهدت الدورة الأولى مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة» مشاركة أكثر من 100 مشارك من خلفيات علمية ومهنية متنوعة، فيما استقطبت الدورة الثانية من مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة» ما يزيد على 160 مرشحاً من 25 جنسية من 20 جامعة حول العالم.