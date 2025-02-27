نمو كبير لـ«بوزيتيف زيرو» في 2024 بدعم من «بلاك روك»

سجلت «بوزيتيف زيرو»، الشركة المتكاملة لحلول الطاقة النظيفة، نمواً قياسياً خلال العام الماضي، مدفوعاً بشراكتها الاستراتيجية مع «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم.

وخلال هذه الفترة، نجحت «بوزيتيف زيرو» في مضاعفة إيراداتها وزيادة استثماراتها الرأسمالية بمقدار ثلاثة أضعاف، إلى جانب مضاعفة قدرتها الإجمالية على توليد الطاقة الشمسية في عام 2024 بعد توقيع 43 مشروعاً جديداً للطاقة الشمسية الموزعة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع دخول عام 2025، تواصل «بوزيتيف زيرو» تعزيز حضورها في قطاع الطاقة المستدامة في الإمارات، والسعودية، البحرين، وسلطنة عمان.

وقال محمد عبد الغفار حسين، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «بوزيتيف زيرو»: تسهم «بوزيتيف زيرو» في تمكين الاقتصاد الجديد للطاقة عبر إزالة العوائق أمام التحول نحو الاستدامة، وجعل تقليل الانبعاثات الكربونية عملية بسيطة وذات جدوى اقتصادية. من خلال نموذج أعمالنا المتكامل والدعم المالي القوي، نحن في موقع مثالي لتحقيق نمو مستدام في 2025 وما بعدها.

وعلى مدار عام 2024، ساهمت «بوزيتيف زيرو» في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 250,000 طن، ما يعادل زراعة 4 ملايين شجرة على مدى عقد كامل.