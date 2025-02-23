الدورة الثانية من «مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة» تنطلق غداً

في إطار مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في فعاليات شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2025»، ينظم مركز الاستدامة والابتكار التابع لها الدورة الثانية من فعالية «مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة»، في الفترة من 24 إلى 26 الجاري.

وتحتضن الفعالية ابتكارات أهم الخبراء والمهنيين ورواد الأعمال واللاعبين الرئيسيين المحليين والعالميين في القطاع، وأحدث الحلول والابتكارات في مجالات الهيدروجين الأخضر، التأثير المستدام، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حلول الطاقة الشمسية، تقنيات تخزين الطاقة، ومختلف المجالات، التي تؤدي دوراً جوهرياً في مواجهة التغير المناخي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «يؤدي مركز الاستدامة والابتكار دوراً إيجابياً في دعم جهود الهيئة لترسيخ مكانة الإمارات ، وإمارة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والمبتكرين، من خلال توطيد أواصر التعاون بين شركات القطاعين الحكومي والخاص والمبتكرين والمستثمرين والمعنيين والشركات الناشئة لتحفيز الابتكارات والمشاريع، التي من شأنها تسريع عجلة الحياد الكربوني وانتقال الطاقة.

وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «يشكل مركز الاستدامة والابتكار منبراً عالمياً، للتعرف على أحدث ابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة، وقد حققت الدورة الأولى من فعالية «مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة» نجاحاً كبيراً، وأسهمت في الاحتفاء بالابتكارات الداعمة للاستدامة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية».