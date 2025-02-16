«اللافقاريات» تعزز خصوبة التربة

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها فريق بحثي صيني - دولي عن الدور المحوري للكائنات اللافقارية في تعزيز خصوبة التربة وإنتاجيتها الزراعية. وقالت صحيفة «تشاينا دايلي» الصينية، إن الدراسة - التي نشرت في مجلة «نيتشر» العلمية المرموقة - أوضحت أن الكائنات اللافقارية مثل النمل الأبيض والنمل العادي وديدان الأرض تسهم بشكل فعال في تحسين بنية التربة وزيادة خصوبتها. وأكد البروفيسور وو دونغ هاو من جامعة «صن يات - سين»، قائد الفريق البحثي، أن هذه الكائنات تقوم بدور «مهندسي النظم البيئية» من خلال تشكيل هياكل بيولوجية فريدة تعمل على تحسين دورات العناصر الغذائية في التربة.

وأظهرت نتائج تحليل 1.047 دراسة عالمية أن ارتفاع درجات الحرارة يعزز من تأثير النمل الأبيض على تنفس التربة وإنتاجية النبات، فيما تسهم ديدان الأرض في رفع مستويات النيتروجين والفوسفور. وأشارت الدراسة إلى أن النمل يؤدي دوراً أكثر فاعلية في المناطق المعتدلة من خلال تحسين محتوى النيتروجين والفوسفور في التربة. وشدد البروفيسور وو دونغ هاو على ضرورة الحفاظ على هذه الكائنات لضمان استدامة الإنتاج الزراعي ومواجهة تحديات التغير المناخي، مؤكداً أن فريقه سيواصل إجراء المزيد من الأبحاث لدراسة تأثيرات اللافقاريات المختلفة على نمو النباتات بشكل أكثر تفصيلاً.