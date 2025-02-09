مركز بحوث «كهرباء دبي» يفوز بجائزة مؤتمر الطاقة في إندونيسيا

فاز مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة «أفضل ورقة بحثية» في مؤتمر الطاقة الكهربائية والإلكترونيات والاتصالات والتحكم والمعلوماتية «EECCIS» في إندونيسيا والذي نظمته جامعة براويجايا «UB»، وجامعة تون حسين أون إندونيسيا «UTHM».

وحصد المركز هذه الجائزة المرموقة عن ورقة بحثية بعنوان «مراقبة جودة الطاقة في محطات الطاقة الفرعية باستخدام إنترنت الأشياء عبر اتصالات الأقمار الاصطناعية ذات المدار المنخفض حول الأرض»، ويعد البحث جزءاً من برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس - دي).

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة ، بالجهود الرائدة للكوادر الإماراتية في المركز في توظيف الابتكار للوصول إلى آفاقٍ جديدةٍ للبحث العلمي وتطوير الحلول التطبيقية المستدامة وإثراء المجتمع العلمي في الدولة وعلى مستوى العالم.

وأضاف: «نهدف من برنامج سبيس - دي إلى أن تكون تقنية الأقمار الاصطناعية النانوية مكملة لشبكة اتصالات إنترنت الأشياء الأرضية بما يدعم رقمنة شبكات الطاقة والمياه ورفع الكفاءة والفاعلية. ويبرز هذا الإنجاز الجديد ريادة المركز في بحوث الفضاء وتفوّقه في الاستفادة من التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة ومن ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لتحسين العمليات التشغيلية للهيئة».

ونشر باحثو المركز الورقة البحثية في إطار عملهم ضمن برنامج الهيئة للفضاء «سبيس دي»، وتهدف إلى تعزيز قدرات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية دعماً لتطبيقات مختلفة. ويوظِّف البحث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومن ذلك إنترنت الأشياء، لجمع البيانات وتحليلها لتعزيز كفاءة ومرونة إدارة الشبكة وعملياتها، وتحسين عمليات المراقبة ورصد الجودة لشبكات الكهرباء والمياه في الهيئة.