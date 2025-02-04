سعيد الطاير: الإمارات أرست نموذجاً عالمياً رائداً في مجال العمل البيئي والمناخي

قال معالي سعید محمد الطاير، العضو المنتدب الرئیس التنفیذي لھیئة كھرباء ومیاه دبي: «نؤكد في مناسبة یوم البیئة الوطني الثامن والعشرین دعمنا للنموذج العالمي الرائد الذي أرست دعائمه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل البيئي والمناخي».

حرص

وأضاف معاليه: «نحرص على البناء على إنجازات «اتفاق الإمارات» التاريخي خلال «كوب 28»، الذي أرسى معايير جديدة للعمل المناخي العالمي، ومواصلة جهودنا الوطنية في هذا المجال بما يتماشى مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050، التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

ومن هذا المنطلق، ننفذ مشروعات رائدة عالمياً، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ومشروع الهيدروجين الأخضر، والمحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة، إضافة إلى مشروعات تعزيز كفاءة الطاقة، ومبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية.

كما ننظم سنوياً فعاليات كبرى مثل معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تسهم في تعزيز العمل المناخي العالمي ومواجهة تحديات الاستدامة، وترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. ونطلق حملات ومبادرات وبرامج متعددة لتسريع التحول الرقمي، وخفض البصمة الكربونية، ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي، وزيادة المساحات الخضراء في الإمارة».