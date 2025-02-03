مجموعة تدوير تعتزم خفض الانبعاثات من عملياتها بنسبة 40 % بحلول 2035

أعلنت مجموعة تدوير إطلاق مسار لإزالة الكربون يهدف إلى خفض الانبعاثات عبر عملياتها التشغيلية بنسبة 40 % بحلول سنة 2035. وجاء هذا الإعلان في مشاركة المجموعة في الدورة الحادية عشرة من معرض ومؤتمر «إيكوويست» الذي يعد منصة رائدة في مجال إعادة التدوير وإدارة النفايات والصناعات الخاصة بتحويل النفايات إلى موارد في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، حيث تشارك مجموعة تدوير في الحدث شريكاً استراتيجياً وإحدى الجهات المشاركة في التنظيم.

تم إنشاء مسار إزالة الكربون تماشياً مع طموحات وأهداف مجموعات تدوير في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن قطاع النفايات العالمي بنسبة تتراوح من (3 إلى 5 %)، مع التركيز بشكل خاص على غاز الميثان الذي ينبعث من مكبات النفايات. كما يتماشى المسار مع المساهمة لدولة الإمارات الثالثة المحددة وطنياً والتي تُعد معياراً تستعين به الدولة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بموجب اتفاقية باريس، ما يعزز دعم المجموعة أجندة الاستدامة العالمية.

وقال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: «تأتي الاستدامة في صميم مهامنا في مجموعة تدوير، وتماشياً مع هذا الالتزام، نفخر بالإعلان عن تطوير مسارنا الخاص بإزالة الكربون.

سيساهم ذلك في تمهيد الطريق أمامنا للتحول إلى ممارسة أعمالنا في بيئة منخفضة الكربون، فعن طريق تقليل الانبعاثات الناتجة عن النفايات، نساهم بفعالية في مواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف دولة الإمارات في الحياد المناخي.

ستساعد إزالة الكربون من قطاع النفايات في أبوظبي أيضاً على تحقيق الأهداف المناخية الدولية والالتزامات بتحقيق انبعاثات صفرية، ما يسلط الضوء على دعمنا لتعهد الشركات المسؤولة مناخياً في دولة الإمارات. وبتعزيز معرفتنا بسبل تقليل انبعاثاتنا، نساهم في بناء عالم أكثر استدامة».

ويركز مسار إزالة الكربون على مشاريع مجموعة تدوير في إبعاد النفايات عن المكبات وتحويلها إلى موارد متجددة، كما يحصل في أول منشأة جديدة لاستعادة المواد في أبوظبي وفي محطات تحويل النفايات إلى طاقة.

وإضافة إلى ذلك، تشمل التقنيات المتقدمة المستخدمة في تحويل النفايات إلى موارد والمدرجة في المسار تقنيات تحويل النفايات إلى وقود الطائرات المستدام والوقود الحيوي. ويعد هذا المسار أيضاً خطة تحول مناخية قابلة للقياس لتحويل النفايات بعيداً عن مكبات النفايات بما يتماشى مع طموحات المجموعة، وبالتالي تقليل انبعاثات غازات الدفيئة.

وفي إطار حرصها على تحقيق مستقبل ذي انبعاثات صفرية، فإن المسار يعد أيضاً أحد العوامل المساعدة على إحراز تقدم في مبادرة «صفر نفايات» لإزالة الكربون من النفايات على المستوى العالمي. وعليه، فإن ذلك سيساهم أيضاً في تحسين جودة الهواء وتعزيز الصحة العامة، فضلاً عن توفير فرص عمل في الوظائف الخضراء وإيجاد طرائق جديدة لتدفق الإيرادات وتعزيز الريادة في الابتكار منخفض الكربون.

ويبرز إعلان مجموعة تدوير إطلاقها مسار إزالة الكربون في مشاركتها في معرض ومؤتمر «إيكوويست» التزام المجموعة استخلاص القيمة الكامنة في النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري وتسخير التكنولوجيا لإزالة الكربون من القطاع.