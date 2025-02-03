مجموعة تدوير تطلق أول برنامج لمجلس وسفراء الشباب خلال معرض ومؤتمر «إيكوويست 2025»

أعلنت مجموعة تدوير عن إطلاق أول برنامج لمجلس وسفراء الشباب، الذي تم تشكيله لتمكين وتعزيز دور أصحاب المواهب والكفاءات الشابة في المجموعة. وجاء الإعلان عن إطلاق مجلس الشباب خلال مشاركة مجموعة تدوير في الدورة الـ11 من معرض ومؤتمر «إيكوويست» كشريك استراتيجي وإحدى الجهات المشاركة في تنظيم الحدث، الذي شهد حضور عدد من كبار الشخصيات.

وقال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: «نؤمن بأن مستقبل الابتكار المستدام يعتمد بشكل رئيسي على تمكين وتعزيز دور الشباب من أصحاب المواهب والكفاءات. ويعد إطلاقنا لمجلس الشباب في المجموعة إنجازاً مهماً وأساسياً في تعزيز ثقافة القيادة والإبداع والتعاون بين الشباب الموهوبين في مجموعتنا. فمن خلال تزويد الجيل الجديد بفرص مهمة لقيادة المشاريع الكبيرة وتمثيل مجموعة تدوير في المحافل الدولية فإننا نقوم باستثمار جيد في تمكين هؤلاء الشباب ونعزز التزامنا برؤية دولة الإمارات في تحقيق مستقبل مستدام ومبتكر».

من جهته، قال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير ورئيس مجلس الشباب: «نحن في مجموعة تدوير نولي أهمية كبرى لدعم الشباب من أصحاب المواهب والكفاءات ونعزز قدراتهم الفكرية والتحليلية كرواد للجيل القادم. ومن خلال إطلاقنا لأول مجلس للشباب في مجموعتنا نقوم بخطوة كبيرة ومهمة من خلال تمكين فريق عملنا من الشباب من استخلاص القيمة من النفايات. كما يمثل هذا الإنجاز دافعاً وحافزاً لسفرائنا الشباب لتمثيل مجموعة تدوير في المحافل والفعاليات العالمية، ونتطلع قدماً لنشهد النجاحات التي سيحققها أعضاء مجلس الشباب لدينا وهم يقومون بدورهم ويسهمون في تحقيق مستقبل مستدام».

وسيكون مجلس الشباب بمثابة منصة ديناميكية لموظفينا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لقيادة المشاريع المبتكرة والمشاركة في الفعاليات الرئيسية وتمثيل مجموعة تدوير على الصعيدين الوطني والدولي كسفراء للمجموعة. وقد تم اختيار الأعضاء الـ10 في مجلس الشباب عبر عملية تقييم شاملة وتنافسية، وسيتم تكليفهم بمهام متعددة عالية المستوى لدعم مسيرة التحول التي تشهدها مجموعة تدوير. ومن خلال قيادتهم للعديد من المشاريع ومشاركتهم في إبرام الشراكات الرئيسية وحضور الفعاليات الدولية، سيسهم سفراء المجلس في تمهيد الطريق أمام الشباب ليقوموا بدورهم في دعم نهج الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال استخلاص القيمة الكامنة في النفايات.