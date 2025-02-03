«إنفيروسرف» و«كارتشر» تبرمان شراكة لتعزيز «الاقتصاد الدائري»

أعلنت شركة «إنفيروسرف» Enviroserve الرائدة في الإدارة البيئية وحلول إعادة تدوير النفايات، وشركة «كارتشر الشرق الأوسط» Karcher Middle East الرائدة عالمياً في تقنيات التنظيف، عن إبرامهما شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمثل هذا التعاون بين الشركتين علامة فارقة في مسيرة المنطقة نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة وتحويل النفايات من عبء بيئي إلى أحد الموارد القيمة.

وقال جو لحود، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط في شركة «كارتشر الشرق الأوسط» Karcher Middle East: «نحن في شركة كارتشر نعتبر أن الاستدامة ليست مجرد قيمة أساسية فحسب، بل هي ما نعيش عليه وما نعمل من أجله.

وتعكس شراكتنا مع شركة إنفيروسرف التزامنا بتعزيز الإدارة المسؤولة للنفايات وهدفنا الطموح في قيادة مسيرة التحول التي تشهدها دولة الإمارات في تبني الاقتصاد الدائري. نحن فخورون بالتعاون مع مؤسسة تشابهنا في طريقة التفكير والعمل، وتتشارك معنا في ذات القيم المؤسسية والرؤية الاستراتيجية نحو تحقيق مستقبل مستدام».

ويتماشى هذا التعاون بين الشركتين مع التزام دولة الإمارات بتقليل النفايات والأثر البيئي. وستقوم شركتا «كارتشر» و«إنفيروسرف» باستعادة موارد قيمة من جميع منتجات شركة «كارتشر» بغض النظر عن أصلها، سواء كانت من المنازل السكنية أو المواقع المهنية أو البيئات الصناعية.

ويؤكد هذا الالتزام باستعادة الموارد على أهداف الاستدامة العالمية لشركة «كارتشر»، حيث تسعى الشركة إلى خفض الانبعاثات بشكل كبير بنسبة تصل إلى 21 % هذا العام و 42 % بحلول عام 2030، وفقاً لمستويات عام 2020.

ويتجلى تركيز شركة «كارتشر» على الاستدامة في تصاميم منتجاتها وطرق تصنيعها، مع إعطائها الأولوية لترشيد استخدام المياه وتعزيز كفاءة الطاقة وتحقيق انبعاثات صفرية. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي جميع مواد التغليف الورقية من شركة «كارتشر» على 80 % على الأقل من الورق المعاد تدويره، وبحلول عام 2025 ستحتوي منتجات مختارة من الشركة ما يصل إلى 50 % من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها.

وأضاف لحود: «لدينا مجموعة من أكثر من 1,000 من حلول ومنتجات التنظيف التي تناسب كافة تطبيقات ومعدات التنظيف من الغسالات الضغطية، إلى المكانس الكهربائية الصناعية، وحتى كانسات النفايات البلدية. ومن واجبنا تجاه دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط أن نضمن التخلص من هذه النفايات بمسؤولية بمجرد انتهاء صلاحيتها».

من جهته، قال ستيوارت فليمنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيروسرف» Enviroserve: «ستقوم شركة إنفيروسرف من خلال شراكتها مع شركة كارتشر بجمع نفاياتها الإلكترونية ونقلها وإتلافها ومن ثم إعادة تدويرها بشكل سليم بيئياً. وتعتبر هذه إحدى الخدمات التي نوفرها للعديد من الشركات من خلال عمليات تنظيف متوافقة مع التشريعات المحلية دون الحاجة إلى رمي أي شيء في مكبات النفايات.

وقد تم تجهيز مركزنا المتكامل الخاص بإعادة التدوير في مدينة دبي الصناعية بمعدات قادرة على التعامل مع 40,000 طن من النفايات الإلكترونية سنوياً، مما يجعله أكبر منشأة من نوعها في المنطقة. ونرى من الأهمية بمكان أن يكون التخلص المسؤول من النفايات الإلكترونية أولوية بالنسبة لجميع الشركات كوننا نعيش في عالم يعتمد بشكل كبير على السلع الإلكترونية».

وبالإضافة إلى قدرتها على استخلاص المواد المعدنية من منتجات شركة «كارتشر»، ستقدم شركة «إنفيروسرف» لشركة «كارتشر» أيضاً خدمات التخلص من الأصول المتعلقة بتقنية المعلومات، فضلاً عن معالجتها للمواد الجافة القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والورق والخشب.