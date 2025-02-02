تعاون «عالمي لتعزيز» الاقتصاد الأخضر

أبرمت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مذكرة تفاهم مع أمانة الكومنولث، بهدف تسريع جهود التنمية المستدامة، وتعزيز مسارات الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي. وتركز الشراكة على حشد الجهود في مجال الطاقة المتجددة، وتمكين حماية التنوع البيولوجي، ودعم مساعي الدول بالانتقال نحو النماذج الاقتصادية المستدامة، بما يعزز تنمية الطاقة النظيفة، ويمكّن المرونة المناخية. ويشمل التعاون تنفيذ المشاريع والإجراءات المشتركة، لتعزيز تطوير الطاقة الخضراء، وتمكين النمو الاقتصادي الشامل.

وقع الاتفاقية كل من معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ وباتريشيا سكوتلاند، الأمينة العامة لمنظمة دول الكومنولث؛ نهاية الشهر الفائت في المقر الرئيسي للأمانة العامة للكومنولث في لندن.

وقال سعيد الطاير: «إن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية للحاجة الملحة إلى تضافر الجهود في مواجهة التغير المناخي، وتدهور التنوع البيولوجي، وتحقيق التنمية المستدامة. وتنسجم رؤيتنا مع أهداف أمانة الكومنولث، التي طالما دعمت التنمية المستدامة لأعضائها البالغ عددهم 56 دولة. وتعد المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في طليعة الجهود، لتعزيز نموذج تنمية خضراء مرن ومنخفض الكربون، لمواجهة تغير المناخ من خلال إجراءات فعالة تعتمد على توظيف مبادئ الاقتصاد الأخضر».