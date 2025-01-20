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المستقبل

مواد مستدامة من البلاستيك المعاد تدويره

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البيان

دبي

طور الباحثون في مختبر أوك ريدج الوطني الأمريكي طريقة جديدة لإعادة تدوير البلاستيك المهمل وتحويله إلى مواد ذات قيمة ومستدامة، من خلال تعديل بنية البوليمرات وإذابة بعض موادها، وتحويل النفايات لمواد جديدة متعددة الاستخدامات. وتسمح الطريقة بإنتاج مواد بأشكال جديدة تتميز بالمرونة والمتانة.