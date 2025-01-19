إصدار لائحة جودة التربة في أبوظبي

أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي لائحة بشأن جودة التربة في الإمارة، تضمن الإدارة المستدامة من أجل الحفاظ على الوظائف الأساسية والخدمات الحيوية للتربة، وبما يحقق متطلبات الاستخدامات الحالية والمستقبلية لها، بالإضافة إلى الحد من الأضرار الناجمة عن تلوثها.

وتحدد اللائحة متطلبات جودة التربة في مناطق المحميات البرية، كما تحدد التزامات المنشآت والمشاريع المرخص لها من حيث اتخاذ كل التدابير اللازمة، للحد من الآثار البيئية السلبية المحتملة على صحة الإنسان والنظام البيئي بشكل عام،وعلى جودة التربة بشكل خاص.

من جهتها تقوم الهيئة بتنفيذ برامج دورية للرصد والمراقبة والتقييم، للتحقق من جودة التربة، بالإضافة إلى أنشطة التقييم والترخيص والتفتيش والتدقيق، والتحقق من مدى الالتزام بمتطلبات اللائحة.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمينة العامة لهيئة لبيئة في أبوظبي، إن إصدار اللائحة يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفة في إمارة أبوظبي، ومنها التربة، الأمر الذي يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة، التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية، وغيرها من الأنشطة، وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة، واستدامتها للأجيال القادمة.