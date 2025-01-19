البيروكسيد «غير فعّال»

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة يوتا أنَّ رش بيروكسيد الهيدروجين لتقليل غاز الميثان في الهواء، هو أحد أهم أسباب الاحتباس الحراري. ووفق مجلة «العلوم البيئية»، أنَّ رشه غير فعّال إذ إن هذه الطريقة ستقلل من كمية الميثان بنسبة ضئيلة جداً، ولن تحدث فرقاً.

