أشجار عيد الميلاد تحمي شواطئ فرنسا

تحرص الهيئة الوطنية للغابات في فرنسا سنوياً على الإفادة من أشجار عيد الميلاد الذابلة، من خلال تحويلها إلى مصدّات للرياح على أحد شواطئ لا تيست دو بوش في جنوب غرب فرنسا، بهدف احتواء تقدم المحيط.

ويتولى فريق من الهيئة الإشراف على نحو عشرة أطفال، وضع هذه الصنوبريات على الكثبان الرملية التي أزالتها الرياح على هذا الشاطئ القريب من مدينة أركاشون.

وأوضح الخبير الفني في الهيئة ماتيو بروغير أن أشجار التنوب التي يجرّها الأطفال بحماسة من قاعدتها وهم يضعون قفازات واقية، تُستخدم كـ«مصدات للرياح»، وبفضل أشواكها، تمنع الرمال من التطاير في اتجاه المناطق الداخلية.

وبعد تغطيتها على مدار الأشهر، تعيد هذه الأشجار الميتة «سدّ» الثغر الموجودة في خط الكثبان الرملية، وتسهم المواد العضوية الناتجة منها في تغذية النباتات الرملية.