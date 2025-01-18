الزيودي: دور محوري للتكنولوجيا في دفع التنمية المستدامة

أبرمت مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التابعة لوزارة الاقتصاد، اتفاقية شراكة مع Climate First، الشركة الأوروبية المتخصصة في الاستثمار في الابتكار المناخي، لتعزيز منظومة التكنولوجيا المناخية في الإمارات.

وستفتح الشراكة، الباب أمام محفظة شركات Climate First للاستفادة من فرص التواصل والتوسع في دولة الإمارات، نفذت Climate First أولى حملاتها الترويجية في الدولة، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025.

وشهدت الحملة مشاركة 5 شركات رائدة في مجال التكنولوجيا المناخية، وهي Climeworks وEnergy Dome وZeroAviva وCylib وGlasspoint، في أسبوع أبوظبي للاستدامة، لاستكشاف فرص إقامة شراكات استراتيجية عالية التأثير مع كبار أصحاب المصلحة في دولة الإمارات الذين يدعمون عملية إزالة الكربون في الدولة.

منظومة داعمة

ورحب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، بالشراكة الواعدة بين مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وClimate First، مؤكداً أهمية التكنولوجيا المناخية في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وقال: إن هذه الشراكة تعكس الالتزام الثابت لدولة الإمارات بالابتكار والاستدامة، ومن خلال مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نعمل على إنشاء منظومة داعمة لشركات التكنولوجيا المتقدمة لتزدهر وتقود الجهود العالمية في مواجهة التحديات المناخية.

وتشكل شراكة Climate First مع مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فرصة مهمة لتعزيز التعاون الذي يساعد في تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة وإزالة الكربون في القطاع الصناعي.

وتعتبر Climate First، التي تستثمر في أكثر من 50 شركة رائدة بمجال التكنولوجيا المناخية على مستوى العالم، أن الإمارات شريك مثالي لتوسيع تأثير شركاتها وتسويق الفرص وتعزيز حضورها في المنطقة.

وأعرب نداف شتاينميتز المؤسس المشارك والشريك الإداري في Climate First، عن سعادته بالشراكة التي تم إبرامها مع مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.

حيث يساهم التزام دولة الإمارات بدعم وتبني الابتكار في توفير بيئة أعمال لا مثيل لها للنهوض بتكنولوجيا المناخ، وفي Climate First تعد مهمتها الأساسية هي دفع التغيير المؤثر من خلال الاستثمارات في التقنيات التحويلية الخالية من الكربون.

ورحب بتقديم حلول رائدة لدولة الإمارات في هذا المجال، مؤكداً أن هذه الشراكة ستعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتوسيع نطاق جهود إزالة الكربون.

وتعتبر مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تم إطلاقها 2022، ركيزة أساسية لجهود دولة الإمارات لتنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار.