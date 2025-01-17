الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت في تصميم المشاريع

تناولت الكلمة الرئيسة في منتدى دبي لإدارة المشاريع وعنوانها «مستقبل تنفيذ المشاريع وتحقيق الاستدامة من خلال التعاون الرقمي»، والتي قدمها مارك ويبستر نائب الرئيس التنفيذي لشركة (Oracle Construction)، أهمية الاستدامة وتطوير الأدوات الرقمية في مشاريع البناء والبنية التحتية، وأنه يجب على الشركات الوصول إلى مستويات عالية من التخطيط إلى جانب تقييم السوق ومميزاته قبل التخطيط لوحدات الإنشاء.

وأوضح ويبستر أن الذكاء الاصطناعي ساهم بشكل فعال في حل الصعوبات التي قد تحدث في مواقع الإنشاء وتوفير الوقت والجهد من ناحية التصميم وإعادة البناء.

وحول الاطلاع على تجارب المصانع حول العالم في مجال البنية التحتية وكيف تتواكب مع التحديات المتمثلة في زيادة عدد السكان، أكد ويبستر أن أفضل المناطق التي تستثمر في هذا المجال (البنية التحتية) هي الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي على العموم.

واختتم ويبستر أن الاستثمار في الوقت الراهن يتطلب طاقة أكثر نظافة وقاعدة بيانات متكاملة وكهرباء مضاعفة، لأن متطلبات الكهرباء سوف تتضاعف في المستقبل، وأضاف إن الاهتمام في بيئة الإنشاء يجب أن يتميز بمعرفة مستوى نمو المشاريع، وجدولتها، وجودة مواد البناء، والكثير من المعلومات عن مدة إنجاز المشاريع وكيف تستخدم التقنيات في اختصار الوقت.