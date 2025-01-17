«وزارة الصناعة» تكشف عن مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة

كشفت الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن مشروع جديد تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص، يستهدف إعادة تدوير الإطارات المستعملة وتحويلها إلى مواد خام تستخدم في صناعات جديدة، مما يعزز مبادرات الوزارة لدعم الاقتصاد الدائري وتحقيق الكفاءة الصناعية.

وأكدت الزرعوني، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» ضمن مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن هذا المشروع يعد جزءاً من استراتيجية الوزارة «مشروع 300 مليار»، التي تسعى لخلق منظومة صناعية متكاملة تدعم الاستدامة والتنمية الاقتصادية.

وأضافت «نعمل على تطوير حلول مبتكرة من خلال مشاريع ومبادرات تعزز مكانة القطاع الصناعي كرافد رئيسي للتنمية الاقتصادية».

وذكرت أن الوزارة تسعى حالياً لإطلاق منظومة فنية لتحويل المركبات التقليدية إلى مركبات كهربائية، مما يفتح آفاقاً جديدة للصناعات التحويلية ويعزز فرص الاستثمار في هذا المجال داخل دولة الإمارات.

وأوضحت أن الوزارة تدعم القطاع الصناعي عبر توفير ممكنات مثل التمويلات التنافسية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، إلى جانب دعم المنتج الوطني بمواصفات وتشريعات تضمن الجودة والكفاءة.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن هذه المبادرات تعكس التزام الوزارة بدعم التحول نحو الاستدامة، وجذب المستثمرين والمهتمين بقطاعات صناعية واعدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الإمارات للتنمية المستدامة.