«كهرباء دبي» تستعرض أبرز مشاريعها في الطاقة المتجددة

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي مشاركتها في «أسبوع أبوظبي للاستدامة» 2025، الذي استضافته شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، حيث شارك عدد من موظفات الهيئة في ندوات وجلسات حوارية حول تجربة الهيئة في تمكين المرأة والشباب في قطاع الاستدامة، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز مشاريع الهيئة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

وزار منصة الهيئة المشاركة في المعرض المصاحب للقمة، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ووفد سويسري رفيع المستوى، برئاسة آرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والوفود المشاركة في القمة، الذين أشادوا بمشاريع الهيئة، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

وشاركت المهندسة عائشة الرميثي، نائب مدير في مكتب إدارة مشاريع الشبكات الذكية ورئيسة مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، في عدد من الجلسات النقاشية، التي نظمتها «مصدر» ضمن منصة «شباب من أجل الاستدامة»، والتي تسعى إلى تمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة تحت شعار «جيل الحاضر يبني المستقبل». وفي جلسة بعنوان «السياسات كعامل محفز:

بناء قوة عاملة شاملة ومستعدة للمستقبل» تطرقت الرميثي إلى ضرورة التركيز على استراتيجيات تمكين الشباب، وتزويدهم بالفرص والإمكانات اللازمة للنهوض بمهاراتهم المهنية والعملية والقيادية في قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة، بما يعزز قدرتهم على التكيف مع التغيرات العالمية المتسارعة في هذا القطاع.

وسلطت المهندسة عائشة الضوء على التجربة الرائدة لهيئة كهرباء ومياه دبي في دعم وتمكين الشباب، وتشجيعهم على إطلاق العنان لإبداعاتهم والمساهمة بشكل فعال في دفع مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز تقدم الهيئة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

كما شاركت المهندسة عذبة حمدان الشحي، مهندس أول- الاستدامة وتغيير المناخ في هيئة كهرباء ومياه دبي، في حلقة نقاشية تحت عنوان «إمكانية الوصول: تمكين الاقتصادات الناشئة»، ضمن منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، التي نظمتها مصدر، والتي تعنى بتعزيز مساهمة المرأة في بناء مستقبل مستدام وإلهامها، وتحفيزها على الابتكار، ومنحها منبراً لطرح آرائها حول قضايا الاستدامة.