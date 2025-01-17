رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل: نسخة 2025 فاقت التوقعات

أكدت لين السباعي، رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل والمديرة العامة لشركة «آر إكس الشرق الأوسط»، أن النسخة 17 من القمة شهدت نجاحاً استثنائياً فاق التوقعات، حيث حققت زيادة بنسبة 11 % في عدد الحضور، وفق المؤشرات الأولية، وذلك مقارنة بالتوقعات وكذلك مقارنة بنسخة العام 2023 الاستثنائية.

وأوضحت السباعي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بالابتكار والاستدامة، ما يعزز مكانة القمة منصة رائدة في قطاع الطاقة والمناخ.

وأشارت السباعي إلى أن القمة هذا العام استقطبت مشاركات واسعة على مستوى الأجنحة الدولية، حيث شارك 11 جناحاً دولياً من مختلف أنحاء العالم، وحققت زيادة 40 % في عدد العارضين، والذين مثلوا أكثر من 60 دولة.

وأضافت أنه تم توسيع مساحة المعرض لتصل إلى 35 ألف متر مربع، ما وفر منصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الطاقة والاستدامة.

توازن الجنسين

وقالت إن أبرز ملامح القمة هذا العام كان التمثيل النسائي اللافت في المؤتمرات والفعاليات المصاحبة، فقد استضافت القمة أكثر من 350 متحدثاً من الشخصيات القيادية، 40 % منهم من النساء، الأمر الذي وصفته بالإنجاز الكبير في قطاع تقليدي يعاني من نقص في التوازن بين الجنسين.

وأضافت أن دعم المرأة في القمة لم يقتصر على التمثيل في المؤتمرات، بل امتد ليشمل برنامج «كليكس»، وهو مبادرة تدعم الأفكار الخضراء والابتكار في الاستدامة والبيئة.

وأشارت السباعي إلى أن البرنامج ركز هذا العام على الشركات الناشئة النسائية، حيث تم تخصيص مساحة لعرض ابتكارات رائدات الأعمال، ما يعكس التزام القمة بتمكين المرأة وتعزيز دورها في قطاع الطاقة.

وفي خطوة تعكس تطور القمة ومواكبتها للتقنيات الحديثة كشفت السباعي عن إطلاق نسخة جديدة من البرنامج تحت عنوان «كليكس للذكاء الاصطناعي»، الذي سلط الضوء على الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات المناخ.

ووصفت السباعي هذه الإضافة بأنها نقلة نوعية في تعزيز الابتكار والاستدامة، مشيرة إلى أن البرنامج شهد هذا العام إدخال عنصر الاستثمار لأول مرة.

وأوضحت أن رائدات الأعمال المشاركات حصلن على فرصة لعرض مشاريعهن المبتكرة أمام مستثمرين دوليين، مما أتاح لهن الوصول إلى تمويلات تساعد في تحويل أفكارهن إلى مشاريع واقعية، تسهم في التصدي لتحديات المناخ.