«كهرباء دبي» تعرض تجربتها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة

سلطت ھیئة كهرباء ومیاه دبي بصفتها الشریك المنظم مع ھیئة الطرق والمواصلات في الإمارة لمنتدى «دبي العالمي لإدارة المشاريع»، الضوء على تجربتها في تنفيذ مشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة، تشمل مختلف مصادر وتقنیات الطاقة النظيفة، والمتجددة.

وفي منصتها المشاركة في المنتدى تعرض الهيئة نموذجاً لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تزيد على 50 مليار درهم.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2,860 ميجاوات باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، والقدرة الإنتاجية للمشاريع قيد التنفيذ 1,800 ميجاوات.

وبحلول عام 2030 فإن نحو 27 % من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي ستكون من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وعند اكتماله سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ويتضمن المجمع مركزاً للبحوث والتطوير يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للبحوث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، والشبكات الذكية، وكفاءة الطاقة، والمياه، وبناء القدرات في هذه القطاعات.