«مسيّرة» صينية صديقة للبيئة

نجح خبراء صينيون باختبار طائرة مسيرة تعمل بوقود الهيدروجين السائل الصديق للبيئة.

وتبعا لصحيفة China Daily فإن الطائرة المسماة «DF600 Jinghong» حلقت بأول رحلة اختبارية لها في مدينة باوجي بمقاطعة سنشي الصينية، وتم تطوير هذه الطائرة من قبل شركة Tongchen Cryogenic التي تضم خبراء من جامعة سنشي، وخبراء من عدة شركات صينية أخرى.

ويشير الخبراء إلى أن وزن الطائرة يصل إلى 1.2 طن، ويمكنها الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، ونقل حمولات تتراوح أوزانها ما بين 120 و160 كلغ.

والمميز في هذه الطائرة هو أنها تعتمد على وقود الهيدروجين السائل المكثف الذي يكفيها لقطع مسافات أطول من الهيدروجين السائل العادي، وبمقدورها قطع مسافة تصل إلى 1000 كيلو متر في كل رحلة.

وأوضح القائمون على مشروع «DF600 Jinghong» أن الطائرة تم اختبارها بنجاح، وهذه الاختبارات أظهرت أن وقود الهيدروجين السائل يمكن اعتماده مع الطائرات ثقيلة الوزن، كما أظهرت إمكانية استخدام مثل هذا النوع من الوقود ليكون معتمداً في الصين.