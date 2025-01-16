طرح حلول للمياه تحد من البصمة البيئية للشركات الصناعية

أطلقت «جي إف كوريس»، المزود المتخصص لحلول المياه في الإمارات، حل «ألترا فلو»، الذي يمثل إنجازاً رئيسياً في مسيرة الشركة، التي تنتقل من مرحلة شحن 500 طن من المواد من أوروبا إلى دولة الإمارات إلى مرحلة التصنيع المحلي، ما يقلل نحو 100 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويحد من البصمة البيئية للشركة. جاء ذلك خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقد تم تصميم «ألترا فلو» خصيصاً لمعالجة تحديات الصرف في المنطقة، الناتجة عن عوامل مثل درجات الحرارة المرتفعة، وتراكم الرمال، ومتطلبات البناء الصارمة، مع توفير حلول مثالية للبنية التحتية. ويضمن التصميم المبتكر عدم وجود أي تسربات، ما يعد أمراً حيوياً للمناطق التي تعاني من ندرة المياه مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يؤدي إلى خفض كبير في هدر المياه والحفاظ على موارد المياه الثمينة، مع دعم أهداف الاستدامة البيئية الأوسع في المنطقة.

وقال بارت فان باستيلير، المدير العام لشركة جي إف كوريس: «يمثل طرح «ألترا فلو» نقلة نوعية في المنطقة. وبفضل الخبرة العالمية التي تتمتع بها شركة جي إف لأنظمة الأنابيب، تم تصميم هذا النظام خصيصاً لمعالجة التحديات الفريدة في الشرق الأوسط. ويأتي الطرح في الوقت المناسب بما يتوافق مع التزامنا بتوفير حلول تصريف مبتكرة ومستدامة تلبي المتطلبات المتطورة لتطوير البنية التحتية في الشرق الأوسط».

وأضاف: «نلتزم بعدم وجود تسربات للمياه عندما يتم استخدام منتجاتنا وتثبيتها بشكل صحيح. ومع الأخذ في الاعتبار دراسة البنك الدولي التي تشير إلى أن نسبة المياه المهدورة في منطقة الشرق الأوسط تبلغ 38%، تبرز حاجة ملحة للاستثمار في أنظمة أنابيب عالية الجودة في جميع أنحاء المنطقة. من جانبه، أضاف محمد إسماعيل، مدير المنتجات في شركة جي إف كوريس:

«تتوفر «جي إف ألترا فلو» الآن في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع تقديم خدمة عملاء استثنائية ودعم فني رفيع المستوى من جي إف كوريس. ويقدم فريقنا من المتخصصين في الصرف الصحي كل المساعدة اللازمة للعملاء لاختيار حل «ألترا فلو» المناسب لمشاريعهم وضمان عملية تثبيت سلسة».