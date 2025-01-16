نهيان بن مبارك: الإمارات تضع التنمية المستدامة في صدارة أولوياتها

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تضع التنمية المستدامة في صدارة أولوياتها، من خلال الاستفادة الكاملة من الموارد البشرية، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام وحماية البيئة، إلى جانب التركيز على الاستقرار والتماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الثقافية.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه لكبار الشخصيات المشاركة في الاجتماع السنوي للشبكة العالمية للاستدامة، التي ضمت شخصيات محلية وعدداً من قادة الأديان، ورواد الأعمال، وقادة المجتمع المدني من مؤسسي الشبكة، وذلك بمجلس معاليه في العاصمة أبوظبي، أمس.

وتناول الاجتماع دور الشبكة على المستويين المحلي والعالمي في دعم كل ما يتعلق بالاستدامة من قيم وأهداف وآليات، وأشاد الاجتماع بالتزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الهدف الثامن من الأهداف السبعة عشر للأمم المتحدة.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته الافتتاحية،عن شكره لمؤسسي الشبكة، ممثلين في رضا جعفر، والأسقف أليستير ريدفيرن، على جهودهما التي جعلت من الشبكة منصة ناجحة للتغيير الإيجابي.

وأكد أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لتبادل الأفكار الإبداعية حول تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص عمل منتجة، بما يضمن حياة كريمة وسعيدة للجميع.

وأشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى أهمية الشمولية والتعاون بين مختلف القطاعات، بما في ذلك الحكومات، والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الهدف الثامن بحلول عام 2030، مشدداً على أهمية تعزيز التسامح والأخوة الإنسانية لمعالجة التحديات العالمية، موضحاً أن التسامح في الإمارات يعني الاعتراف بالتنوع واحترامه ودعمه ورعايته.

وأكد أن تحسين جودة الحياة يتطلب إعادة التفكير في السياسات والمواقف الحالية، مع التركيز على التعليم للجميع، والقضاء على الفقر، وتحسين الصحة العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، داعياً الجميع إلى أن يتعهدوا معاً بمنح جميع فئات المجتمع والعالم كل الفرص الممكنة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم والعيش في سلام وكرامة، من خلال ما يمكن تقديمه من مبادرات ومشروعات وأنشطة مختلفة.

ووجّه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الشكر للمشاركين في شبكة الاستدامة العالمية على تفانيهم وإبداعهم، متمنياً لهم اجتماعات مثمرة وتجربة مميزة في العاصمة أبوظبي، قائلاً: «دعونا نتعهد اليوم بمنح جميع الناس حول العالم القوة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، والقدرة على تحقيقها».

وأضاف معاليه: «دعونا نتعهد بتوفير حياة صحية وتعليم سليم للجميع، ودعونا نتعهد بالوفاء بالتزامنا الجماعي لجعل هذه الحياة ممكنة لجميع مواطني العالم، أنتم في شبكة الاستدامة العالمية تلبون هذا الالتزام.

أفعالكم تمكّن المزيد من الأشخاص المحرومين في العالم من عيش حياة سعيدة ومنتجة، شكراً لكم جميعاً على تفانيكم وإبداعكم وسخائكم، وشكراً لتذكيرنا بأنه يجب علينا جميعاً العمل معاً لخلق نظام عالمي يعزز الأمل والتفاهم والاستقرار والسلام والتعاون والازدهار».

وتعمل الشبكة العالمية للاستدامة على تعزيز التعاون بين قادة الأديان، ورواد الأعمال، والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على الهدف الثامن، الذي يدعو إلى «تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتوفير العمل اللائق للجميع» من خلال عشرات المبادرات والأنشطة السنوية.