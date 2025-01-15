الكشف عن أول محطة متخصصة بتحويل النفايات إلى هيدروجين في المنطقة

كشفت مؤسسة «بيئة»، عن خطط شاملة لإنشاء أول محطة في الشرق الأوسط لتحويل النفايات إلى هيدروجين على نطاق تجاري، والتي ستقام في منطقة الصجعة بالشارقة. جاء ذلك على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.

تأتي تلك المبادرة بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وكل من «تشينوك هيدروجين» البريطانية، و«إير ووتر»، اليابانية وهما من الشركات التكنولوجية الرائدة عالمياً، ومن المتوقع أن تفتح هذه المحطة آفاقاً جديدة ومبتكرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه في إنتاج الطاقة الخالية من الانبعاثات وبالتالي دعم التنقل الأخضر القائم على وقود الهيدروجين.

ويعتمد هذا الابتكار على استخدام تقنية «روديكس» المسجلة ببراءة اختراع لصالح «تشينوك هيدروجين» وتتضمن تقنيات التغويز والتحلل الحراري، إضافة إلى تقنيات «إير ووتر إنك»، الشركة اليابانية الرائدة في تنقية وتكرير الهيدروجين بأساليب متطورة .

وذلك لإنتاج الهيدروجين المخصص لخلايا الوقود من مصادر عضوية متعددة، بما في ذلك النفايات البلدية الصلبة. كما يمكن أيضاً استخدام الهيدروجين الأخضر الناتج بسهولة في تطبيقات الطاقة والصناعات، أو في المركبات التي تعمل بالهيدروجين.

وحسب التقديرات فمن المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من المحطة في الربع الثاني من 2027، بطاقة إنتاج يومية تصل إلى 7 أطنان من الهيدروجين الأخضر، وبقدرة إنتاج سنوية تبلغ 2560 طناً. وخلال تلك العملية، ستسهم المحطة في تحويل عشرات الآلاف من الأطنان من النفايات سنوياً بعيداً عن المكبات، مع تقليل حوالي 30,000 طن من انبعاثات الغازات الدفيئة سنوياً.