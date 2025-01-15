الفائز عن فئة الطاقة: «جائزة زايد للاستدامة» اعتراف يضع الشركة على طريق العالمية

أعرب مصطفى المؤمن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بالكي موتورز» من بنغلاديش، عن فخره الكبير بفوز شركته بجائزة زايد للاستدامة لعام 2025 في فئة الطاقة.

وأشاد المؤمن في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» بعد حفل توزيع الجوائز الذي جرى اليوم ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، بالدور الرائد لدولة الإمارات في دعم الابتكار والاستدامة من خلال مبادرات مثل جائزة زايد للاستدامة.

لافتاً إلى أن دولة الإمارات تضع مثالاً يحتذى به في تعزيز الجهود العالمية للاستدامة، فهذا النوع من الجوائز يبرز ريادة الإمارات كمنصة عالمية لدعم الابتكار الذي يخدم البشرية.

وقال إن هذه الجائزة أشبه بجائزة نوبل للاستدامة، فهي لا توفر الدعم المالي فقط، بل تمنح الشركات الصغيرة اعترافاً عالمياً يمكنها من التوسع والوصول إلى آفاق جديدة.

وأضاف أن هذه الجائزة ليست فقط لشركتنا، بل لكل شركة صغيرة تحلم بإحداث تغيير إيجابي في العالم.وفازت شركة «بالكي موتورز» من بنغلاديش بالجائزة عن مركباتها الكهربائية خفيفة الوزن والمصنوعة محلياً بأسعار معقولة.