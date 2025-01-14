«كهرباء دبي» ترسخ ثقافة الاستدامة عند الشباب

يدعم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي جهود الهيئة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتأهيل الشباب وتمكينهم باعتبارهم محرك التغيير الإيجابي وحجر الأساس لتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات المتسارعة وتحقيق الاستدامة والحياد الكربوني.

ويسهم مجلس شباب الهيئة في تسريع العمل لتحقيق المبادرات الوطنية التي تستهدف الشباب، وتوفير المساحات والفرص للعمل المناخي الشبابي، ومنح المنبر لإيصال أصوات الشباب وحلولهم المبتكرة لتسريع عجلة انتقال الطاقة واستشراف وصنع المستقبل المستدام.

ومنذ أكتوبر 2019 وحتى نهاية ديسمبر 2024، نظم مجلس شباب الهيئة 74 فعالية، و23 محاضرة توعية، و6 رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، وشارك في 10 منتديات ومؤتمرات عالمية، واستضاف 13 وفداً ضمن برنامج زيارات المقارنات المعيارية.

كما تم انتداب مجموعة من أعضاء المجلس في 4 من البرامج الوطنية والعالمية خلال عامي 2023 ــــ 2024. إلى جانب ذلك، أطلق المجلس العديد من المبادرات، وأكثر من 10 منصات اتصال لدعم جسور التواصل بينه وبين موظفي الهيئة من الشباب.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نحرص على الاستثمار في كوادرنا الشابة وتمكين الشباب المواطن ليكونوا الجيل المقبل من قادة الاستدامة.

ونعمل على ترسيخ مكانة الإمارات التي باتت في طليعة الدول التي تولي الشباب اهتماماً خاصاً، ودعم القفزات الهائلة التي حققتها دولة الإمارات لتمكين الشباب وتأهيلهم وتعزيز حضورهم المتصاعد في مراكز صنع القرار، ومشاركتهم الفاعلة في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة.

ونلتزم بإيصال أصوات الشباب وحلولهم المبتكرة، وإشراكهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

وانسجاماً مع الأجندة الوطنية للشباب 2031، نوفر كل المقومات التي تمكن الشباب من مواكبة التطورات التكنولوجية وامتلاك مهارات المستقبل، ليكونوا شركاء فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي».

وتضم الكوادر البشرية في الهيئة 2.920 من الموظفين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، أي بنسبة %27.3 من موظفي الهيئة، فيما وصلت نسبة تمكين الشباب في الهيئة في مناصب إدارية إلى %36.44.

بدورها، قالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب الهيئة: «يحظى مجلس الشباب بدعم الإدارة العليا في الهيئة للارتقاء بدوره الفعال وتوسيع نطاق عمله. ويسهم المجلس في تعزيز وعي الشباب وتأهيلهم وتمكين مهاراتهم التقنية وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة ليكونوا حجر الأساس في التنمية المستدامة والشاملة».

شهر الابتكار

ضمن مشاركة الهيئة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، أطلق مجلس شباب الهيئة مبادرة «مبتكرو الهيئة الشباب» لتسليط الضوء علـى موظفي الهيئة المتميزين، وتكريمهم وتقدير إسهاماتهم وابتكاراتهم الفعالة.

وخلال شهر رمضان المبارك 2024، أطلق المجلس النسخة الثالثة من مبادرة «شبابنا فخرنا» لتكريم الرواد الشباب في مجال العمل التطوعي والمجتمعي والإنساني.

وبالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب 2024، نظم مجلس شباب الهيئة فعالية «يوم المهارات» بالتعاون مع مركز «سكيل لاب» الذي تديره باقة من الكفاءات الإماراتية الشابة. واشتملت الفعالية التي شارك فيها 55 موظفاً شاباً من الهيئة، على ورش عمل فنية لتطوير مهارات شباب الهيئة في مجالات عدة.

وخلال منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، وفي جلسة بعنوان «شباب يقودون التأثير العالمي والتغيير المجتمعي»، ناقشت المهندسة عائشة الرميثي، نائب مدير في مركز الاستدامة والابتكار، ورئيسة مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي؛ وريم المنصوري - مدير بالإنابة – التميز وعضوة اللجنة النسائية.

وريم العوضي، نائب مدير – الإعلام الرقمي، تأثير الشباب وقدرتهم على إحداث تغيير مجتمعي ملموس والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية، إضافة إلى دورهم المحوري في قطاع الطاقة وتعزيز جهود الاستدامة. نظم مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ومجلس شباب الهيئة جلسة توعية بعنوان «استدامة الطاقة لأجيال المستقبل»، وذلك ضمن سلسلة «لقاء عبر الأجيال» التي تنظمها الوزارة.