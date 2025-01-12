«الوطني» يدعو لتسريع التحول للطاقة النظيفة في «منتدى آيرينا»

شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وميرة سلطان السويدي، عضو المجلس، في منتدى المشرعين 2025 الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أمس في أبوظبي تحت عنوان «المسارات التشريعية لتنفيذ توافق الإمارات: مضاعفة كفاءة الطاقة وزيادة الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف.

دور البرلمانيين في صياغة التشريعات الداعمة لتحقيق الأهداف المناخية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة بحلول عام 2030».

وفي كلمته خلال المنتدى، أكد النعيمي أن التحولات المناخية المتسارعة والتحديات البيئية المتفاقمة تتطلب استجابة تشريعية فورية من البرلمانات العالمية، وأشار إلى أن عام 2024 شهد أعلى معدل حرارة مسجل على الإطلاق، مما يبرز الحاجة إلى تحرك سريع لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

وأضاف النعيمي إن المشرعين حول العالم يلعبون دوراً محورياً في صياغة التشريعات التي تحفز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزز الشراكات الدولية، ودعا البرلمانيين إلى استغلال الزخم السياسي الحالي لدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقدمت ميرة سلطان السويدي، مداخلة خلال جلسة «المسارات التشريعية لمواءمة المساهمات الوطنية المحددة (NDCs)»، حيث استعرضت تجربة دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة المتجددة، وأوضحت أن نجاح الإمارات في هذا المجال يرتكز على رؤية طموحة واستراتيجيات متكاملة وإصلاحات تشريعية داعمة، وأشارت إلى أن الدولة تسعى ضمن استراتيجيتها للطاقة 2050 إلى أن يشكل قطاع الطاقة النظيفة 50% من مزيج الطاقة الوطني، مؤكدة أهمية تبسيط الإجراءات التشريعية لتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتطبيق سياسات مثل صافي القياس التي تتيح بيع فائض الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية إلى الشبكة الوطنية.

وتم في المنتدى تعيين ميرة السويدي مقررة لمنتدى المشرعين 2025، حيث ستقوم بعرض وثيقة نتائج المنتدى أمام أعضاء الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة يوم 13 يناير 2025.

وستتضمن الوثيقة التوصيات والمخرجات الرئيسة للنقاشات البرلمانية حول تعزيز التشريعات الداعمة للطاقة المتجددة وتحقيق الأهداف المناخية العالمية.