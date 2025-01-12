الإمارات تدخل عصر صناعة الليثيوم

دخلت الإمارات عصر صناعة الليثيوم، لفتح المجال أمام تطوير قطاعات، أبرزها: تخزين الطاقة والإلكترونيات والبطاريات والصناعات الطبية والزجاج والسيراميك، والتي تتماشى مع خطط الدولة للتحول نحو اقتصاد مستدام مبني على الابتكار الصناعي.

وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، ومقره أبوظبي، أن استشراف الإمارات لصناعات الليثيوم يأتي ضمن تعزيز القطاع الصناعي، وجذب استثمارات خارجية في هذه الصناعة الحيوية، والتي تعد المكون الرئيس لصناعات عديدة، بينما يتوقع أن يتراوح حجم سوق الليثيوم العالمي خلال 2025 بين 15 إلى 18 مليار دولار.



واستقطبت الإمارات مؤخراً استثمارات في قطاع الليثيوم، كما قامت بتطوير مشاريع صناعية محلية، حيث تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لاستخراج الليثيوم من المياه المالحة في حقولها النفطية، باستخدام تقنيات متقدمة تعتبر بديلاً صديقاً للبيئة مقارنة بطرق التعدين التقليدية، حيث تتجنب الحاجة إلى مناجم مفتوحة أو أحواض تبخير كبيرة، كما تتعاون «أدنوك» مع «أرامكو»، بهدف تعزيز القدرات المشتركة في هذا المجال.

