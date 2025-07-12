«مصدر» تبدأ تجارب المركبات ذاتية القيادة

أعلنت مدينة مصدر، بدء اختبار المستوى الرابع للمركبات ذاتية القيادة (AV) داخل المدينة، وذلك بالتعاون مع شركة «سليوشنز بلس»، إحدى شركات مجموعة مبادلة للاستثمار، المتخصصة في تزويد حلول التنقل الذكي.

وبدأت التجارب الحية تحت إشراف مركز النقل المتكامل، الذي تولى مسؤولية تسجيل المركبات ذاتية القيادة واختبارها، ومنح الموافقات التشغيلية اللازمة، بما يضمن التزامها بأعلى معايير السلامة والامتثال، وتوافقها مع رؤية أبوظبي الشاملة في تطوير منظومة تنقل ذكية ومستدامة.

ويعكس المشروع التزام إمارة أبوظبي المتواصل بتشكيل مدن المستقبل، من خلال الابتكار والتكامل الرقمي والمسؤولية البيئية، وكذلك تعزيز مكانة مدينة مصدر.

مركزاً عالمياً رائداً لتقنيات الطاقة النظيفة، وبيئة اختبار حقيقة لحلول التنقل الذكي المستدام، فضلاً عن كونها حاضنة مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI).

ويُعد اعتماد مستوى الأتمتة الرابع، خطوة نوعية في مسيرة تطوير المركبات ذاتية القيادة، إذ يُمكّن المركبة من العمل بشكل كامل، دون الحاجة إلى أي تدخل بشري، ضمن نطاق محدد. ويعكس هذا التقدم، الجهود التي تبذلها مدينة مصدر لترسيخ مكانتها حاضنة للابتكار، عبر استقطابها الشركات العالمية، من أجل اختبار المركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع، ضمن منظومة حضرية متكاملة.