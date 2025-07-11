16 ألف كيلومتر مجارٍ مائية على المريخ

كشفت صورة حديثة عن مفاجأة غير متوقعة في قلب المناطق المرتفعة الجنوبية للمريخ، حيث تتناثر الفوهات البركانية كندوب على وجه الكوكب الأحمر. ومن خلال تحليل الصور عالية الدقة التي التقطتها مركبات مدارية حول المريخ، تمكن العلماء من تحديد آثار جيولوجية لنحو 16 ألف كيلومتر من المجاري المائية القديمة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 3 مليارات سنة.

وبعض هذه القنوات قصيرة نسبياً، بينما تشكل أخرى شبكات متشعبة تمتد لأكثر من 160 كيلومتراً. وتروي هذه الشبكة المائية المتحجرة قصة مناخ مختلف جذرياً عن المريخ الجاف الذي نعرفه اليوم. وما يجعل هذا الاكتشاف أكثر إثارة هو موقعه في منطقة Noachis Terra، وهي من أقدم التضاريس المريخية.