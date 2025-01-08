«مصدر» تستضيف قمة الهيدروجين الأخضر 16 الجاري

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يقام أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، المبادرة العالمية، التي أطلقتها دولة الإمارات، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» من 12 إلى 18 الجاري، وتعقد قمة الهيدروجين الأخضر في 16 يناير، والتي تعد إحدى أبرز فعاليات الأسبوع، وتجمع قادة القطاع، بهدف تعزيز الاعتماد على الهيدروجين الأخضر في مختلف القطاعات على مستوى العالم.

وتسهم قمة الهيدروجين الأخضر 2025 في دعم تحقيق طموحات أبوظبي لأن تصبح مركزاً عالمياً رائداً لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، من خلال تعزيز الابتكار ودفع الاستثمار في هذا القطاع، وتنسجم القمة مع السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون في أبوظبي، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050.

نقلة نوعية

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: «يعد الهيدروجين الأخضر ركيزة أساسية لتحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة، حيث يسهم في تمهيد الطريق لإزالة الكربون من القطاعات، التي يصعب الحد من انبعاثاتها، ويتيح المجال لتسريع وتيرة تحقيق أهداف الحياد المناخي.

وتلتزم دولة الإمارات بقيادة الجهود الرامية إلى تطوير ونشر هذه التكنولوجيا الحيوية، حيث يجسد أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة لطرح الأفكار الجديدة، بالتوازي مع اتخاذ خطوات حاسمة، وتوحيد القادة العالميين وخبراء القطاع وصناع السياسات والمستثمرين لتعزيز التعاون من أجل صياغة خطط وحلول نوعية، وترجمتها بشكل عملي، بهدف إنجاز خطوات متسارعة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وبناء عالم أكثر استدامة».

وتقام قمة الهيدروجين الأخضر تحت عنوان «تسريع وتيرة إنتاج الهيدروجين الأخضر»، وسوف تركز على تعزيز الحوار والعمل على التوصل إلى حلول مجدية وعملية، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات، التي تشمل حوارات رفيعة المستوى ونقاشات تفاعلية ولقاءات جانبية، وجلسات عملية.

وسوف تواصل دورة عام 2025 من قمة الهيدروجين الأخضر البناء على ما حققته الدورات السابقة من زخم ونجاحات، حيث تستهدف تكثيف التعاون، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، وتطبيق نماذج مالية مستدامة، ودعم تحقيق التوافق بين المعايير العالمية، لتمثل منصة مهمة، تدعم الجهود العالمية للاستفادة بالشكل الأمثل من قدرات الهيدروجين الأخضر في دفع عجلة التنمية المستدامة.