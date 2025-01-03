«التغير المناخي»: دليل «الاستخدام الواحد» يعزز حماية البيئة من أكياس البلاستيك

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن «دليل تنظيم المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد» يلعب دوراً حيوياً في توجيه مختلف الشركاء في القطاع الخاص من المنتجين والمستوردين والموزعين، وكبار تجار التجزئة والمستهلكين، بمن فيهم أفراد المجتمع نحو تبني ممارسات صديقة للبيئة عن طريق الاستغناء عن المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، واستبدالها بخيارات مستدامة، تسهم في تقليل التلوث البلاستيكي في الدولة.

وقالت المهندسة، علياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة: «إن الدليل الذي أطلقته في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف الاستدامة، والحد من تلوث البلاستيك، حيث يعد وثيقة تنظيمية إرشادية، تهدف إلى الحد من استخدام المنتجات المشار إليها، ويشمل محاور تنظيم التعامل مع تلك المنتجات».

وأضافت: «جاءت المخرجات والنتائج متوافقة مع أهداف الدليل على أرض الواقع، حيث أسهم تطبيقه في تشجيع شريحة واسعة من أفراد المجتمع على تبني المنهجيات والخيارات الصديقة للبيئة في حياتهم اليومية، مثل استخدام الأكياس متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى تغيير العادات والثقافة السائدة، ليصبح التسوق المستدام أولوية».

وتابعت الهرمودي: «أهم الآثار الإيجابية، التي طرأت هي التحول والانتقال التدريجي إلى اقتصاد دائري متكامل، من خلال إعادة استخدام وتدوير الموارد بدلاً من التخلص منها، مما قلل من الهدر، ورفع نسبة الاستفادة من المواد الخام الأولية، وهو ما دفع باتجاه تحقيق قيمة اقتصادية من النفايات، عبر توجيه البلاستيك والمواد البديلة إلى عمليات إعادة التدوير والاستخدام، إضافة إلى زيادة الطلب على المنتجات المستدامة والصديقة للبيئة».

ويسهم «دليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد» في الحد من استهلاك تلك المنتجات في خفض كميات البلاستيك، التي تتسرب إلى البيئتين البرية والبحرية، بما يسهم في تحسين صحة وسلامة تلك النظم البيئية، من خلال تقليل المخاطر المهددة للكائنات الحية.

ويتضمن الدليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ومن أهمها مستوعبات الطعام، وأكواب المرطبات، والصحون، وعيدان التحريك، والماصات، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، وكذلك كل الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها.