العلماء يكشفون سر الانفجارات الراديوية

ساعد وميض من الموجات الراديوية القوية للغاية، أطلقه نجم مغناطيسي داخل مجرة ​​درب التبانة في عام 2020، العلماء للحصول على دليل ملموس، لتحديد أصل الانفجارات الراديوية السريعة، وفق «ساينس آلارت».

وكشفت دراسة جديدة، من خلال دراسة الضوء المتلألئ لانفجار راديوي سريع تم اكتشافه في عام 2022، أن مصدر الانفجارات الراديوية السريعة يعود إلى المجال المغناطيسي القوي حول نجم مغناطيسي، في مجرة ​​تبعد 200 مليون سنة ضوئية.

وتقول عالمة الفيزياء الفلكية كينزي نيمو، من معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا: «في هذه البيئات من النجوم النيوترونية، تكون المجالات المغناطيسية حقاً عند حدود ما يمكن أن ينتجه الكون».