وفد مالديفي يطلع على ممارسات دبي في الطاقة المتجددة

زار وفد رفيع المستوى من جمهورية المالديف، مركز الاستدامة والابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية للاطلاع على تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الاستدامة ومشاريعها في الطاقة المتجددة والنظيفة.

ضم الوفد كلاً من إبراهيم ميمراه، وزير الدولة لشؤون تغير المناخ والبيئة والطاقة، وزيدنا إبراهيم، وزير الدولة للشؤون المالية؛ وحسين زامير، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية والتجارة، وإبراهيم سعود، نائب وزير السياحة؛ وعائشة أميمة، نائب وزير المالية .

وجاءت الزيارة كجزء من برنامج «القيادات التنفيذية لحكومة المالديف» الذي ينفذه مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ويهدف إلى تطوير العمل الحكومي في جمهورية المالديف بالاستفادة من أفضل التجارب التي طورتها حكومة دولة الإمارات، ويتضمن زيارات ميدانية في الإمارات للاطلاع على تجربتها وأفضل التطبيقات العالمية في الإدارة الحكومية.

مشاريع

خلال جولتهم في مركز الاستدامة والابتكار، استمع وفد جمهورية المالديف إلى شرح حول مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5.000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.

وعند اكتماله، سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، حيث تبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها في المجمع 2.860 ميجاوات باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، في حين تبلغ القدرة الإجمالية للمشاريع قيد الإنشاء في المجمع 1.800 ميجاوات باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية.

طاقة مائية

واستمع الوفد كذلك إلى شرح حول عدد من مشاريع الهيئة الأخرى في مجال الطاقة المتجددة مثل المحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وستصل قدرتها الإنتاجية إلى 250 ميجاوات، ومبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية التي أطلقتها الهيئة عام 2014 لدعم التنقل الأخضر، حيث انتهت الهيئة، بالتعاون مع شركائها، من تركيب أكثر من 700 محطة شحن في مختلف أنحاء دبي، وتخطط للوصول إلى 1.000 محطة بنهاية عام 2025.

إضافة إلى ذلك، استمع الوفد إلى معلومات حول مباني الهيئة المستدامة ومبادراتها في مجال التحول الرقمي. كما استمع الوفد إلى شرح من مسؤولي مركز الاستدامة والابتكار عن جهود المركز الذي يعد حاضنة عالمية للابتكار في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، ويوفر تجربة فريدة للزوار لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، بدءاً من منطقة المعرض في الطابق الأول، والتي تسلط الضوء على مسيرة الهيئة.