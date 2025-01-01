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المستقبل

جهاز تخزين طاقة مبتكر ذاتي الشحن

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البيان

دبي

طور باحثون من جامعة كيونغ الوطنية الكورية الجنوبية، جهاز تخزين طاقة عالي الأداء يشحن نفسه بنفسه، وذلك من خلال الجمع بين المكثفات الفائقة والخلايا الشمسية، حيث ابتكروا نظاماً قادراً على تخزين الطاقة الشمسية بكفاءة ومعالجة قيود أجهزة تخزين الطاقة التقليدية.